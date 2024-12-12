الخميس 12 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 5 ساعات غدًا

انقطاع المياه
انقطاع المياه
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أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أفادت بأنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق في إطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ۱۰۰۰ مم الواقع بمسار محور ناهيا بطول ٤,٢ كم، لتعارض الخط مع اعمال المحور والذي قد تم الإنتهاء من تحويله وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الربط لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.

واشارت محافظة الجيزة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة ٥ ساعات غدًا الجمعة الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ من الساعة الثانية عشر ليلًا حتى الخامسة صباح يوم السبت الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٤.

أماكن انقطاع المياه

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أفادت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي ( طريق اسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - كرداسة ).

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الإنتهاء من الأعمال للتسهيل علي المواطنين. 

وتنوه محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ( ١٢٥ ) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.

كما تتلقى محافظة الجيزة بلاغات وشكاوي المواطنين علي رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن ١١٤.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بالانقطاع، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

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