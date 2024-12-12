السجن 3 سنوات للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب

قضت محكمة جنايات المنصورة اليوم الخميس بالسجن 3 سنوات للمتهم بابتزاز وتهديد ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكان المستشار بهاء المري رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة قرر نظر قضية المتهم بابتزاز ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب في جلسة سرية احتراما للخصوصيات وحرمة الحياة الخاصة، وذلك في آخر الرول بالجلسة اليوم داخل غرفة المداولة.

وكان المستشار عبد الرحمن الشهاوي المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية أمر بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات النيابة العامة، بإحالة القضية رقم ٩١٢٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم ١٩٩٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب المنصورة إلى محكمة جنايات المنصورة.

وجاء نص أمر الإحالة كالتالي:

القضية متهم فيها ش خ 19 سنة أنه بتاريخ سابق على ٢٠٢٣/٥/٢٧ بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية، بأن هدد الطفلة المجني عليها هـ م - كتابيًّا - عبر شبكة للتواصل الاجتماعي، بإفشاء أمور مخدشه للشرف لها والمتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام التالي، وكان ذلك مصحوبًا بطلب وهو امداده بمبالغ مالية مقابل عدم النشر على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم انتهك حياة ابنة شيرين عبد الوهاب وهددها

واعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها ابنة شيرين عبد الوهاب سالفة الذكر، بأن نقل بواسطة هاتفه الجوال صورًا ومقاطع مرئية لها خادشة للشرف بمكان خاص بغير رضاها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشرع في الحصول بطريق التهديد - محل الاتهام الأول - على المبالغ المالية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للطفلة المجني عليها سالفة الذكر إلا أنه قد أوقف أثر ذلك لسبب لا دخل لارادته به وهو عدم انصياع المجني عليها له وإبلاغها السلطات المختصة - وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وانتهك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها سالفة الذكر واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي - والتي تنتهك خصوصيتها دون رضاها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أذاع ونشر صور ومقاطع مرئية مخدشة للشرف والخاصة بالطفلة المجني عليها سالفة الذكر - دون رضاها عبر شبكة التواصل الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وفقًا للقانون المتهم ارتكب الجناية والجنحة

كما أن المتهم أساء استخدام وسائل الاتصالات وأدار واستخدم حسابًا خاصًا علي الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جرائم وبناءًا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد ١٦٦ مكررًا، ۳۰۹ مكررًا / ۱ بنـد (ب)، ۲، ۳۰۹ مكرر ( أ ) / ۱، ۲، ٤، ۲/۳۲٦، ۱/۳۲۷ من قانون العقوبات، والمادتين 1 - ٢/٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات، والمادتين ٢٥، ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة ١١٦ مكررًا /١ من القانون ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ بشأن الطفل والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.

لذلك وبعد الاطلاع علي المادة ۲۱٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.

نأمر بالتالي:

أولًا: بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان.

ثانيًا: ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

ثالثًا: إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وبإعلان المتهم بأمر الإحالة.

أقوال الشهود في قضية ابنة شيرين عبد الوهاب

قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات في القضية رقم ١٩١٢٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول المنصورة

والمقيدة برقم ١٩٩١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب المنصورة:

الشاهد الأول: م م السن ٤٧ سنه - مؤلف موسيقي – ومقيم الهرم - الجيزة: بقيام المتهم مستخدم الحساب المسمى (٤٤٧٤٧٦٢٠٧٧٩) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي"تيك توك" بإرسال رسائل لنجلته الطفلة المجني عليها تتضمن صور ومقاطع مرئية خادشة للشرف لها وتهديد بنشر تلك الصور مقابل إمداده بمبالغ مالية إلا أنها لم تنصاع لمطلبه فقام بنشر تلك الصور والمقاطع عبر حسابه سالف البيان

الشاهد الثاني: أ ف ٣٠ سنة - نقيب شرطة بالادارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وعنوانه معلوم لدى جهة عمله، يشهد بأن: تحرياته توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما شهد به سابقيه

الشاهد الثالث: م م ٣٣ سنة - رائد شرطة رئيس فرع شرق الدلتا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عنوانه معلوم لدى جهة عمله، يشهد بأنه تمكن من ضبط المتهم وعثر بحوزته علي هاتفه المحمول المثبت به حسابه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك" "توك" مرتكب الواقعة وبفحصه بمعرفة الشاهد الرابع عثر به على دلائل على ارتكاب المتهم للواقعة.

الشاهد الرابع: م ر ٢٨ سنة - نقيب شرطة بقسم المساعدات الفنية ومباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات عنوانه معلوم لدى جهة عمله، يشهد بمضمون ما شهد به سابقه.

الدليل الفني في قضية ابنة شيرين عبد الوهاب

الدليل الفني ثبت بتقرير الفحص الفني، أنه بفحص الهاتف المضبوط بحوزة المتهم وبالولوج على تطبيق التواصل الاجتماعي " تيك توك " تم فتح الحساب.

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