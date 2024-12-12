اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب على التيك توك

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب.

وكانت النيابة العامة بقسم أول المنصورة في المحضر رقم 208 جنح اقتصادية قسم أول المنصورة؛ كشفت تفاصيل التحقيق في واقعة تهديد وابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب عن طريق حساب مجهول على التيك توك.

وتعود تفاصيل الواقعة لشهر سبتمبر 2023 بضبط المتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب.

وأكدت التحقيقات أن مرتكب الواقعة، عاطل “شريف. خ. ال. م”، 19 سنة ومقيم بمنطقة الحوار بمدينة المنصورة، وأنه استحوذ على صور وفيديوهات خاصة بالمجني عليها الطفلة “هنا.م.م”، 12 سنة، وأنه هددها بنشر تلك الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه طلب منها مبلغ 1000 جنيه لعدم نشر تلك الصور والفيديوهات، وأن المجني عليها وافقت في البداية لكنها خشيت من عدم التزام المتهم بكلمته ونشر الفيديوهات والصور الخاصة.

وأكد والد المجنى عليها الموزع الموسيقي محمد مصطفى أن ابنته هنا ابنة طليقته شيرين عبد الوهاب عانت من حالة نفسية سيئة، وعاشت في رعب بسبب تهديدات المتهم لها، وأنها فكرت في إنهاء حياتها خلاصا من تهديداته المستمرة له.

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