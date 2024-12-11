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أولي محاكمة المتهم بابتزاز بنت شيرين عبد الوهاب أمام جنايات المنصورة غدًا

المستشار بهاء المري،
المستشار بهاء المري، فيتو

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء مري غدا الخميس اولي جلسات محاكمة الماهم بايتزاز بنت شيرين عبد الوهاب 

وكانت  النيابة العامة بقسم أول المنصورة في المحضر رقم 208  جنح اقتصادية قسم أول المنصورة؛ كشفت تفاصيل التحقيق في واقعة تهديد وابتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب عن طريق حساب مجهول على التيك توك.

 

تعود تفاصيل الواقعة لشهر سبتمبر 2023 بضبط الماهم بابتزاز بنت  شيرين عبد الوهاب 

و اكدت التحقيقات أن مرتكب الواقعة، عاطل “شريف. خ. ال. م”، 19 سنة ومقيم بمنطقة الحوار بمدينة المنصورة،  وأنه استحوذ على صور وفيديوهات خاصة بالمجني عليها الطفلة هنا محمد مصطفي، 12 سنة، وأنه هددها بنشر تلك الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه طلب منها مبلغ 1000 جنيه لعدم نشر تلك الصور والفيديوهات وأن المجني عليها وافقت في البداية ولكنها خشيت من عدم التزام المتهم بكلمته ونشر الفيديوهات والصور الخاصة.

وأكد والد المجنى عليها الموزع الموسيقي محمد مصطفى أن نجلته هنا ابنة طليقته شيرين عبدالوهاب عانت من حالة نفسية سيئة وعاشت في رعب بسبب تهديدات المتهم لها وأنها فكرت في إنهاء حياتها خلاصا من تهديداته المستمرة له.

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