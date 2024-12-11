الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

"التموين": جودة رغيف الخبز على رأس أولويات الوزارة

المخابز
المخابز

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المخابز في توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبسعر عادل.

وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب سير العمل في المخابز لضمان الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية، مشيرًا إلى أن جودة الرغيف تأتي على رأس أولويات الوزارة لتحقيق رضا المواطن وتعزيز ثقته في منظومة الدعم.

جاء ذلك خلال اجتماع  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وكافة ممثلي المخابز علي مستوي محافظات الجمهورية، لمناقشة مستجدات عمل المخابز وتطوير منظومة الخبز المدعم. 

وفي إطار حرص الوزارة على دعم أصحاب المخابز وضمان استقرار المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين.

كما أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تعزيز آليات الرقابة لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على استقرار المنظومة أو جودة المنتج.

وفي إطار دعم أصحاب المخابز، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة عبر دراسة أي تحديات قد تواجههم، سواء كانت مرتبطة بتكاليف التشغيل أو إمدادات المواد الخام، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

من جانبه، أثنى ممثلو الشعبة العامة للمخابز على جهود الوزارة في دعمهم، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك لتطوير المنظومة وتقديم رغيف خبز يليق بالمواطن.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز لتحقيق أهداف منظومة الدعم بشكل مستدام، بما يعزز استقرار الأمن الغذائي ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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