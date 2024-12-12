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اليوم، وزير التموين يتفقد عددا من المنشآت التموينية ويفتتح سوق اليوم الواحد بالبحيرة

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين، فيتو

يتفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، عددًا من المنشآت التموينية بمحافظة البحيرة، وأبرزها صومعة الغلال. 

 

ومن المقرر أن يشارك وزير التموين خلال جولته التفقدية افتتاح سوق اليوم الواحد بالمحافظة، بحضور محافظة البحيرة. 

 

افتتاح سوق اليوم الواحد بالأسواق 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد وجود توجه لزيادة تجربة السوق الواحد في جميع المحافظات والمدن، موضحًا أن سوق اليوم الواحد موجود في القرى، وكانت الحكومة تسعى لنقل هذه التجربة بصورتها لكن بطريقة أكثر تطور في المدن خاصة عواصم المحافظات، موضحًا أنه يتم التنسيق والتوجيه للمحافظين بتوفير أكبر عدد من الأراضي التي تصلح لهذه النوعية من الأسواق.

 

وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم توجيه وزيرة التنمية المحلية وعدد من المحافظين أمس، بعدم اقتصار هذه الأسواق على يوم واحد، على أن تستمر هذه الأسواق خلال الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك لتقديم السلع بأسعار مناسبة وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطن المصري، وكذا القضاء على الحلقات الوسيطة المسببة في زيادة أسعار السلع.

 

وزير التموين: سوق اليوم الواحد يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية 

كما أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من أسواق “اليوم الواحد” والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

 

وأوضح الوزير أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

 

وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين الخضراوات والفواكه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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