الخميس 12 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الصحة تعلن عن حاجتها إلى مديري مستشفيات

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية مديري مستشفيات من الفئات الطبية بشري – صيدلة – أسنان من العاملين في وزارة الصحة والسكان والجهات الحكومية.

وأوضحت أن الشروط تشمل يجب ألا يزيد السن على 50 عاما ولم تقع عليه أي جزاءات إدارية. 

يجب أن يكون حاصلا على دراسات عليا في مجال التخصص الطبي.

 دراسات عليا بمجال الإدارة.

خبرة مناسبة في مجال إدارة المستشفيات لا تقل عن 3 سنوات.

وأكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه تقدم الطلبات باسم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وآخر موعد لاستلام الطلبات 24 ديسمبر 2024 بمقر الإدارة.

 

كانت وزارة الصحة والسكان، شاركت في فعاليات النسخة الـ23 من المؤتمر العربي "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي"، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز النظم الصحية، وعرض الأبعاد والفرص والتحديات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، بالإضافة إلى توضيح دور الابتكارات الجديدة والأبحاث الطبية في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن استعراض التجارب الناجحة في تطبيق الذكاء الاصطناعي بمجالات الرعاية الصحية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، توجه الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بالشكر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على دعمه الدائم لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي ورؤية مصر 2030، مضيفا أن تمكين قطاعات الوزارة بتطبيقات دقيقة وقوية يعد من المحاور الاساسية لتعزيز التحول الرقمي.

واستكمل الدكتور أشرف عبدالعليم، كلمته بأن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولا كبيرا في القطاع الصحي المصري، ويعزز جودة الرعاية الصحية عبر العديد من التطبيقات فهو يساعد في التشخيص الدقيق خاصةً للكشف المبكر عن الأورام، ويدعم إدارة الموارد بكفاءة (ميكنة الغسيل الكلوي، منظومة الأدوية) كما يُسهم في تطوير نظم إلكترونية متكاملة مثل "الإنذار المبكر، التشخيص عن بعد، رقمنة التطعيم"وسجل طبي موحد لكل مواطن مصري، إدارة ومراقبة سلاسل الإمداد.

واستكمل "عبد العليم" كلمته بأن الذكاء الاصطناعي يساعد في التشخيص الطبي وتحليل البيانات وحماية بيانات المرضي والتنبؤ بالأمراض المحتملة استنادًا إلى البيانات التاريخية للمرضى، مما يمكن من تنفيذ استراتيجيات وقائية، ودمج وتحليل كميات ضخمة من البيانات من سجلات المرضى، الإشاعات الطبية، والتقارير المعملية وتقديم رؤى تساعد على تحسين جودة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة.

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وأشاد "عبد العليم" بنجاحات الذكاء الاصطناعي في  المساعدة في الكشف عن الأورام، حيث يستخدم في تحليل صور الرنين المغناطيسي بصورة دقيقة، وتحسين دقة الكشف عن أورام المخ بشكل ملحوظ، والكشف عن احتمالية الاصابة بالسرطان، والتشخيص عن بُعد، وتقليل احتمالية الخطأ الطبي، والذي تم تنفيذه في المعهد القومي للأورام، ومبادرة 100 مليون صحة، ومستشفيات العاصمة الإدارية والشيخ زايد، ومراكز العناية المركزة وبعض المستشفيات الجامعية.

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