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ثقافة وفنون

تصوير 60٪ من مشاهد مسلسل قلع الحجر 2

أسرة قلع الحجر
أسرة قلع الحجر

تواصل أسرة مسلسل قلع الحجر 2 تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل باحدي قري الصعيد ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من يومين.

وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداث العمل، الذي تدور أحداثه في إطار صعيدي اكشن لما يحتوي عليه من مشاهد مطاردات.

 

وقال الفنان محمد رياض في تصريحات سابقة  لـ فيتو: إن نجاح الجزء الأول من العمل جعل المسؤولية أصعب علي أسرة العمل في تقديم جزء ثانِ منه، وجعل التركيز أعلى ليخرج العمل بشكل جيد.

وكانت أسرة الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر قد حصلت علي إجازة يومين من التصوير بسبب بعض التعديلات التي طلبها مخرج العمل حسني صالح على ديكور العمل.

 

مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج: حسني صالح.

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