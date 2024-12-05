رئيس مدينة أسوان يناقش أهم المشكلات التي تؤرق مواطني المحافظة (صور)

التقى رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ممثلي المجتمع المدني والقيادات الشعبية بمقر الوحدة المحلية، لعرض ومناقشة مشكلات المناطق المختلفة بحضور ممثلين عن كل منطقة، وذلك بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء والقرى.

طرح المشكلات بشفافية

أثنى رئيس مدينة أسوان على اللقاء وطرح المشكلات بكل شفافية والرد عليها، ووعد أن سيتم حل جميع المشكلات لجميع المناطق تباعًا، كما سيتم عمل زيارات ميدانية لجميع المناطق للتعرف على مشكلاتها على أرض الواقع ووضع الحلول المناسبة والفورية لها وأن جميع المناطق على مسافة واحدة.

يذكر أن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وجه أثناء جولته التفقدية بطريق كسر الحجر ومنطقة سوق السيل الجديد بسرعة إزالة التعديات على حرم الطريق، ورفع الإشغالات.

وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان حملة مكبرة استهدفت تنفيذ تعليمات محافظ أسوان حيث تمت إزالة البروز للمحلات المخالفة، ورفع الإشغالات بطول الطريق من أجل تحقيق التوسعة اللازمة له، وإتاحة المجال أمام المركبات والسيارات والمشاة للتحرك بسهولة وحرية كاملة، كما تم رفع تراكمات أعمال الإزالة تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف بالشكل المطلوب.

وقد شارك في الحملة نواب رئيس المدينة، وشرطة المرافق، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

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