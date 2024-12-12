التفاصيل الكاملة لسقوط سيدة تزويج الفتيات للدواعش.. المتهمة مارست دورًا محوريًا في استقطاب الصغيرات وتلقت تمويلًا من جماعات إرهابية.. والجنايات تعاقبها بالمشدد 15 سنة

نجحت الأجهزة المعنية في القبض على “سيدة المنيا” التي جندها تنظيم داعش الإرهابي لاستقطاب السيدات والفتيات الصغيرات وتزويجهن لعناصر التنظيم في سرية تامة مقابل مبالغ مالية.

المتهمة تمارس دورا محوريا في استقطاب الفتيات

القضية كشفتها التحريات التي قالت إن المتهمة كانت تمارس دورا محوريا في دعم الجماعات الإرهابية وتحديدا تنظيم داعش، وتبين أن مهمتها الأساسية هي استقطاب الفتيات الصغيرات من بيئات مختلفة عبر استخدام أساليب إقناع دينية واجتماعية مضللة، لإقناعهن بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

وأضافت التحريات أن المتهمة لم تكتف بتجنيد الفتيات فقط، بل كانت تشرف أيضا على عملية تزويج المجندات من أعضاء الخلية الإرهابية “تنظيم داعش” بهدف تعزيز الروابط بين الأفراد وضمان ولائهم التام للتنظيم، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي والتجمعات الدينية كغطاء لأنشطتها المشبوهة.

المتهمة اتخذت من محافظة المنيا مسرحا لمزاولة نشاطها

وأوضحت التحريات أن المتهم اتخذت من محافظة المنيا بصعيد مصر مسرحا لمزاولة نشاطها المشبوه وتحديدا في بعض المناطق الريفية مستعينة بمجموعات تعمل بشكل منظم لاستقطاب العناصر النسائية وتجهيزهن فكريا ونفسيا للانخراط في أنشطة إرهابية.

المتهمة تلقت تمويلات من تنظيم داعش الإرهابي

وأضافت التحريات أن الأجهزة الأمنية بمراقبة المتهمة ومكالماتها، تم الكشف عن شبكة واسعة لها من العلاقات مع أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، وتبين أنها كانت تتلقى تمويلات مباشرة من قادة التنظيم لتغطية نفقات الاستقطاب والتجنيد، إضافة إلى تكاليف تنظيم حفلات الزواج التي كانت تعقد في سرية تامة.

المتهمة اشتركت مع آخرين في تولي قيادة جماعة إرهابية

وجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، أن المتهم الأول عزت محمد تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الأخيرة، انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام لوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها.

المتهمة بالاشتراك مع آخرين قتلوا 6 من مرتادي دير الأنبا صموئيل

ثالثا: المتهمون من الأول وحتى الرابع قتلوا المجنى عليه "أسعد. ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين من مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير

وعقب إحالة المتهمة الي محكمة جنايات الإرهاب بمجمع محاكم بدر وبعد نظر جلسة محاكمة المتهمة علي مدار شهور أصدرت المحكمة حكما بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 15 سنة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

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