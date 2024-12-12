تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

زادت معدلات رحلات الفضاء خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع زيادة الاهتمام العالمي بمجال الفضاء واستكشافه.

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon

وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن تأجيل جديد لانفصال المركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية وعودتها إلى الأرض إلى يوم 14 ديسمبر الجاري.

وقالت وكالة ناسا في بيانها المنشور على موقعها الرسمي:" المشرفين على مهمة المركبة Cargo Dragon تخلوا عن الموعد السابق لعودتها إلى الأرض الذي كان مقررًا يوم الخميس 12 ديسمبر بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة هبوطها قبالة ساحل ولاية فلوريدا".

سبب تأخير عودة المركبة Cargo Dragon

ويأمل المشرفون على المهمة أن تسمح الظروف الجوية بعودتها يوم 14 ديسمبر.

يذكر أن الموعد الأولي لعودة المركبة Cargo Dragon كان يوم 5 ديسمبر الجاري، ولكن تأجلت عودتها عدة مرات لأسباب مختلفة، مع أنها محملة بجميع أجهزة التجميد والمعدات الأخرى ونتائج التجارب التي أجراها رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية.

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