الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

المركبة الفضائية
المركبة الفضائية Cargo Dragon

زادت معدلات رحلات الفضاء خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع زيادة الاهتمام العالمي بمجال الفضاء واستكشافه.

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon 

وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن تأجيل جديد لانفصال المركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية وعودتها إلى الأرض إلى يوم 14 ديسمبر الجاري.

وقالت وكالة ناسا في بيانها  المنشور على موقعها الرسمي:" المشرفين على مهمة المركبة Cargo Dragon تخلوا عن الموعد السابق لعودتها إلى الأرض الذي كان مقررًا يوم الخميس 12 ديسمبر بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة هبوطها قبالة ساحل ولاية فلوريدا".

سبب تأخير عودة  المركبة Cargo Dragon 

ويأمل المشرفون على المهمة أن تسمح الظروف الجوية بعودتها يوم 14 ديسمبر.

txt

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

 يذكر أن الموعد الأولي لعودة المركبة Cargo Dragon كان يوم 5 ديسمبر الجاري، ولكن تأجلت عودتها عدة مرات لأسباب مختلفة، مع أنها محملة بجميع أجهزة التجميد والمعدات الأخرى ونتائج التجارب التي أجراها رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفضاء رحلات الفضاء ناسا وكالة الفضاء الأمريكية المحطة الفضائية الدولية الاحوال الجوية ولاية فلوريدا

مواد متعلقة

تنفيذي أسيوط يوجه باستغلال الأراضي الفضاء ومراقبة تسليم الأسمدة للمزارعين

محافظ الوادي الجديد يوجه بسحب جميع الأراضي الفضاء غير المستغلة التابعة للجهات الحكومية

الأكثر قراءة

الصور الأولى للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب في جنايات المنصورة

السجن 3 سنوات للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب

ساويرس يوجه رسالة لـ جمال سليمان بعد الإعلان عن رغبته في الترشح لرئاسة سوريا

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، ارتفاع الردة والذرة المستوردة في الأسواق

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

انتهك حرمة حياتها الشخصية وهددها، نص قرار إحالة المتهم بابتزاز نجلة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة

منوعات

المزيد

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

شعلة شمسية قوية تضرب الأرض، وقطع الاتصالات ببعض الدول خلال ساعات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، ارتفاع الردة والذرة المستوردة في الأسواق

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار الشوفان اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مسيرة حافلة لـ جوميز مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين وزوال الهموم

ما معنى الفراش المبثوث، وعلاقته بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية