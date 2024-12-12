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صحة ومرأة

أقلقت المصريين، طبيب مناعة يتحدث عن الفيروسات التنفسية المنتشرة وكيفية مواجهتها

نزلات البرد، فيتو
نزلات البرد، فيتو

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاع في نسب الإصابة  بالفيروسات التنفسية ويزيد انتشارها في بداية الشتاء.

 

صعوبة التمييز بين الفيروسات التنفسية

وأكد استشاري الحساسية والمناعة أن الفيروسات التنفسية يصعب التمييز بينهم كما أن ٨٠% من الإصابات الحالية  يتم التغلب عليها من خلال الالتزام بالراحة وتناول السوائل المختلفة.


 وأوضح  استشاري الحساسية والمناعة، أن نزلات البرد أعراضها بسيطة يمكن التعرف عليها من جانب المريض قي حال الإصابة بحرارة مرتفعة قليلا تتراوح من ٣٧.٥ إلى ٣٨ وكذلك احتقان بسيط في الحلق ورشح وزكام بسيط.

 

وأشار إلى أنه الإصابة بنزلات البرد لا تسبب تكسيرًا شديدًا في الجسم ويمكن للمصاب أن يذهب للعمل أثناء الإصابة بها

 

فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة

وأكد أن فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة وتشمل أعراض الإنفلونزا  “صداع شديد وكحة وتكسير في الجسم وارتفاع حرارة الجسم تصل إلى  ٣٩ وآلام شديدة في العظام”.

 

وتابع حديثه في تصريحات خاصة لـ"فيتو " أن فيروس كورونا أصبح أقل شدة من الإنفلونزا وأصبحت الإصابة بفيروس كورونا أقرب إلى نزلات البرد وتشمل أعراضه صداع ورشح بسيط، مؤكدا أن الأعراض البسيطة بسبب ضعف الفيروس وأصبح يسبب إصابات أقل في الجهاز التنفسي. 


ويؤكد الأطباء أن الأمراض تزيد في الشتاء بسبب عوامل متعددة منها العوامل البيئية، مثل الحرارة والرطوبة والعوامل السلوكية مثل نمط الحياة وزيادة التوتر.
 

ويوجد أدلة تؤكد أن جهاز المناعة يكون أقل فاعلية في الشتاء بسبب عدم التعرض للشمس لفترات كافية مما يسبب تقليل  فيتامين د  لوظيفة المناعة، كما أن التغيرات الموسمية في مسببات الأمراض مثل الأنفلونزا التى تنتشر بشكل أسهل خلال الأشهر الباردة  لأنها تكون أكثر استقرارا في الحراره المنخفضة

 

نصائح للحماية من أمراض الشتاء

من جانب آخر وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من أمراض الشتاء منها:
١- السعال والعطس في الذراعين، وليس اليدين.

٢- تطهير المناطق كثيرة اللمس مثل أسطح العمل ومقابض الأبواب وأجهزة الريموت كنترول.

 

٣-  لا تشارك الأدوات أو الأكواب أو الطعام أو فرشاة الأسنان أو الملابس أو المناشف.
 

٤- غسل اليدين باستمرار وبشكل جيد وصحيح.
 

٥- الحرص علي السوائل بكثرة والتغذية المتوازنة.
 

٦- ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.

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٧- تناول تطعيم الانفلونزا الموسمية يعد أداة وقائية آمنة وفاعلة.

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