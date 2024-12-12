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رياضة

بشير التابعي: إدارة الزمالك كانت لا ترغب في بقاء جوميز

جوميز، فيتو
جوميز، فيتو

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بسبب التأخر في تسديد راتب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وقال التابعي نجم نادي الزمالك السابق، في تصريحات إعلامية: "لا أعرف كيف مدرب يتولي تدريب نادي كبير، يقعد 3 شهور لا يحصل على راتبه؟.. وماذا تفعل الإدارة".

وتابع:" إدارة الزمالك، كانت لا ترغب في بقاء جوميز، ولو الإدارة كانت تريده كانت ستوفر له الراتب وتزيد من عقده".

وأكمل:" جوميز سافر إلى بلاده، وترك الفريق يخوض كأس مصر بالصف الثاني، ولم يتواجد قبل بداية الموسم من أجل عرضت طلباته وتجهيز الفريق للموسم الجديد".

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الزمالك بشير التابعي جوميز كأس مصر القلعة البيضاء حسين لبيب

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