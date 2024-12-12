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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالطرق السريعة وشوارع العاصمة خلال 24 ساعة

نتائج حملة مرورية
نتائج حملة مرورية بالقاهرة، فيتو

وجهت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملة مكبرة  بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة  أسفرت عن  ضبط عدة مخالفات مرورية بالطريق السريعة والشوارع الرئيسية خلال 24 ساعة، تضمنت ضبط   ١٠٧٩ مخالفة تجاوز سرعات و٤٣ مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، ٢٢ دراجة نارية مخالفة، ٣٥ مخالفة موقف عشوائي، ٥٥ مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل  الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، شن عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الإدارة العامة لمرور القاهرة مخالفات مرورية ادارات المرور

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