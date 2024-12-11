ضبط فتاة وعاطل بحوزتهما كريمات مغشوشة في إمبابة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع رجال قسم شرطة إمبابة من ضبط فتاة وعاطل وبحوزتهما كمية من الكريمات والشامبوهات المغشوشة ومستحضرات التجميل مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات داخل محل غير مرخص بدائرة القسم

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة رقابية لمباحث التموين بالجيزة

وعلي جانب آخر كان قد شنت قوات مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن ضبط ٤ أطنان من الدقيق الفاسد وكميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار جهودها المستمرة للتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية المدعمة وضمان صحة وسلامة المستهلكين بدوائر قسمي شرطة الصف وأطفيح، وتم مصادرة المضبوطات.

كما تم إغلاق مخبزين ارتكبا مخالفات صحية وإدارية، مثل نقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجن، وقطع الخدمات عنهم بالتعاون مع الجهات المحلية بالمحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، حملة مكبرة لضبط الأسعار والتفتيش البيئي على المحلات المخالفة فى نطاق الحي.

أسفرت الحملات عن ضبط كميات من الأغذية الفاسدة من جبن ولانشون، من مختلف المنتجات بعدد من السلاسل التجارية الشهيرة بمنطقة عزبة الخلايفة بدائرة مركز شرطة الوراق والوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة وتم مصادرة المضبوطات وجار إحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما حررت قوات مباحث التموين ١٢٠٠ محضر قضية تموينية في دوائر أقسام شرطة أكتوبر بولاق الدكرور والطالبية والشيخ زايد تضمنت (إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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