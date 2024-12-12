خطوات رفع دعوى إيصال أمانة وإجراءات يجب اتباعها بعد التصالح

ترصد فيتو لقرائها، خطوات يجب اتباعها عند تحرير إيصال أمانة، وعقوبات قضايا الإيصال الأمانة وحالات البراءة منها وإجراءات لا بد من اتباعها عقب التصالح للتسوية بعد الحكم النهائي في قضايا إيصال أمانة في التقرير التالي:

إجراءات لا بد من اتباعها عقب التصالح للتسوية بعد الحكم النهائي في قضايا الايصال الأمانة

-معرفة الرقم الخاص بالجنحة المباشرة والمحكمة والسنة التي تم رفعها للمطالبة بقيمة الإيصال.



-معرفة الاسم الكامل للشخص المقام ضده الدعوى، المثبت في بطاقة الرقم القومي.



-التأكد من أن التوكيل الذى قام الموكل في القضية لا يمكن لأي طرف في القضية إلغاءه إلا بوجود الطرف الآخر.



خطوات رفع دعوى إيصال أمانة

– تحرير محضر جنحة يقيد في جدول الجنح ومتابعته والسؤال عنه كل أسبوع مثلًا.

-متابعة المحضر حتي يتم تحديد تاريخ جلسة تنظرها المحكمة المختصة في المحضر للحكم فيه سواء بالبراءة أو الإدانة على المشكو في حقه (المتهم).

– حضور محامي المدعي بالحق المدني (المجني عليه) أن يحضر أول جلسة ويدعي مدنيا بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المجني عليه، ومبلغ التعويض بيكون على سبيل الادعاء المؤقت لحين الفصل في الجنحة بحكم نهائي وبعدها ترفع دعوى مطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة.

– إذا ادعيت مدنيًّا في أول جلسة ستؤجل لك المحكمة لسداد الادعاء المدني والاعلان به للمتهم أو تعلن في مواجهته إذا كان حاضرا الجلسة هو أو محاميه.

– الادعاء المدني بيتم بصحيفة تكتب وتسدد الرسم بعد تقديره من رئيس القلم الجنائي أو المدني حسب التعليمات.

شروط تحرير إيصال أمانة صحيح قانونيا

-تحرير ايصال الأمانة بالكامل بخط من قام بالتوقيع عليه، وبنفس القلم، مع مراعاة عدم كتابة تاريخ بالايصال

- مراعاة كتابة المبلغ بالحروف والأرقام.

- كتابة كل البيانات في ذات لحظة تحريره

- مراعاة تناسب المبلغ المدون بالايصال مع الواقع بقدر الإمكان

- ضرورة الاحتفاظ بصورة من بطاقة الرقم القومي للشخص الموقع على إيصال الأمانة، مع مراعاة تصوير الايصال بعد كتابته.

- التوقيع ممكن أن يكون كتابة فقط أو ببصمة اليد فقط، أو الاثنين معًا وهو الأفضل.

- قائمة المنقولات التى يوقع عليها الزوج تعد من أشكال عقود الأمانة.

عقوبة قضايا إيصال الأمانة

-عقوبة إيصال الأمانة

-الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات

حالات البراءة من قضايا إيصالات الأمانة.

- كتابة وصل الأمانة على بياض، لأنه في حالة كتابتها فيما بعد بفارق زمني، يطعن عليها بالتزوير.

-اذا ثبت الطب الشرعى أن هناك وقت بين كتابة الورقة وبين التوقيع فإن هذا يعطي للمتهم براءة ويعرض مقدمها للمسائلة القانونية، باعتباره خائن الأمانة لورقه مودعه (كأمانة لديه ) ويصبح ركن التسليم مشكوك فيه إلى أن يتم إثباته.



-في حال كتابة إيصال أمانة على الزوجة يمكنها تحرير محضر إثبات حالة أنها وقعت عليه تحت التهديد وهذا يقضي ببراءتها.

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