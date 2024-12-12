محافظ البحيرة تتفقد اللمسات النهائية من أعمال الرصف لطريق دمنهور- شبراخيت (صور)

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، الأعمال واللمسات الختامية لمشروع رفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت وسط إشادة كبيرة من أهالي قرية دربك بمركز شرنوب بدمنهور وذلك بحضور اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة والمهندس مجدى عبد السلام - مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بالبحيرة ومسؤولي الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة المنفذة للطريق.



وخلال الجولة، استمعت المحافظ إلى شرح وافٍ حول تفاصيل المشروع، معلنةً بشرى سارة للأهالي بنهو الأعمال بالكامل بالطريق ومتبقى فقط اللمسات الأخيرة بتركيب الأغطية الخاصة بالصرف الصحي على الطريق، الذي توقف العمل به لعدة سنوات وأصبح حقيقة وواقع وإنجاز يتحقق اليوم.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية الطريق كشريانًا حيويًا يربط بين مدينتي دمنهور وشبراخيت، وقد تم تصميمه وتطويره لتحسين السيولة المرورية وتلبية إحتياجات القرى المحيطة.

وأشارت إلى أن الطريق قبل تنفيذ المشروع كان يعاني من سوء حالته، وازدحام مروري كبير، مما كان يُعيق الحركة اليومية للسكان ولكن بعد التنفيذ أصبح الطريق ممهدًا على أعلى مستوى من الكفاءة، مع توسعة ملحوظة، مما يضمن انسيابية الحركة ويخدم المواطنين بشكل أفضل.

ويتضمن المشروع رفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ١٢ كم ومتوسط عرض طبقة الأسفلت في المسافة بين الكيلو (0) إلى ( ١.٢ ): ١١ مترًا ومن الكيلو (١.٢) إلى نهاية الطريق: ٨.٥ مترًا وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٨٠ مليون جنيه، كما وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة الطريق، توسعة الطريق بالمناطق السكنية المحيطة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتوفير جميع المرافق والخدمات اللازمة.



وفى ختام جولتها أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن مشروع رصف الطريق يُعد إنجازًا كبيرًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية، كما أنه يعد خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بشبكة الطرق.

و أكدت المحافظ على أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من كافة المشروعات الجارية في قطاع الطرق على مستوى المحافظة، وشددت على استمرار المتابعة الميدانية لضمان إنهاء كافة المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد.

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