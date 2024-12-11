الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، ميلان يتلقى صدمتين أمام النجم الأحمر

موراتا لاعب ميلان
موراتا لاعب ميلان الإيطالي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تعرض ميلان الإيطالي لضربتين مبكرتين، خلال مباراته الجارية الآن أمام النجم الأحمر الصربي، على ملعب سان سيرو، لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

 

إصابة روبن لوفتوس لاعب ميلان

وجاءت الضربة الأولى من خلال تعرض الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك لاعب الوسط، لإصابة مزعجة بعد مرور 20 دقيقة على بداية المباراة، لكنه واصل اللعب حتى أجبر على الخروج بالدقيقة 28، متأثرا بإصابته، ليحل محله صامويل تشوكويزي.

 

إصابة موراتا لاعب ميلان

وبعد دقيقة واحدة، تلقى باولو فونسيكا المدير الفني للروسونيري، ضربة ثانية كبيرة بإصابة ألفارو موراتا، مهاجم الفريق، حيث لم يستطع إكمال اللقاء أيضا ليخرج فورا (الدقيقة 29) ويدفع بتامي أبراهام بدلا منه. 

 

ترتيب ميلان في دوري أبطال أوروبا

جدير بالذكر أن ميلان قبل لقاء الليلة، يحتل المركز 17 بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، جمعها من 5 مباريات (فاز 3 وخسر 2).

وتقدم فريق ميلان الإيطالي علي النحم الأحمر الصربي بهدف دون رد بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

 

مباراة ميلان والنجم الأحمر

أحرز هدف ميلان رفائيل لياو في الدقيقة 41.

 

تشكيل ميلان أمام النجم الاحمر

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، ماتيو جابيا، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: يوسف فوفانا، تيجاني ريجنديرز، يونس موسى، روبن لوفتوس تشيك، رفائيل لياو.

خط الهجوم: الفارو موراتا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا ميلان الإيطالي النجم الأحمر الصربي روبن لوفتوس باولو فونسيكا

مواد متعلقة

ميلان يتقدم بهدف على النجم الأحمر بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بنفيكا وبولونيا بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين يوفنتوس ومانشستر سيتي في الشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة بنفيكا وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة

الكهرباء تعلن إيقاف شحن العدادات مسبقة الدفع في هذا الموعد

أردوغان يعلن عن مصالحة تاريخية بين إثيوبيا والصومال

هل يعود بشار الأسد مجددا لحكم سوريا، قراءة فى سيناريو مفاجئ محتمل حدوثه

الرئيس السيسي يتمني الشفاء العاجل لملك المغرب

انتصاران و3 هزائم، تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية المكسيك قبل مباراة باتشوكا

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين

الحكومة تكشف عن خطتها لتجنب انقطاع الكهرباء الصيف المقبل (فيديو)

منوعات

المزيد

ثروة إيلون ماسك تتجاوز 400 مليار دولار في صدارة قائمة أثرياء العالم

كاتي نيكولز: كيت عامل أساس لتقريب هاري من العائلة المالكة في بريطانيا

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام هتشتري كيلو الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 11-12-2024

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته باستجابة الدعاء

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية