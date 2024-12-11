الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بنفيكا وبولونيا بالشوط الأول

فريق بنفيكا البرتغالي،
فريق بنفيكا البرتغالي، فيتو

دوري ابطال اوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة بنفيكا البرتغالي أمام ضيفه بولونيا الإيطالي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا لموسم 2024 - 2025.

أعلن برونو لاجي المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة نظيره بولونيا الايطالي، ضمن مواجهات دور المجموعة ببطولة دوري أبطال أوروبا. 

 

تشكيل بنفيكا أمام بولونيا

يبدأ فريق بنفيكا مباراته أمام بولونيا بتشكيل يضم كلا من:

أنتوني تروبين - ألكسندر باه - توماس أروجو - نيكولاس أوتامندي - ألفارو فرنانديز - أورزنيس - فلورنتينو - أوركون كوكو - أنخيل دي ماريا - بافيلدرز - كريم أكتورك أوغلو.

 

تشكيل بولونيا أمام بنفيكا

أما فريق بولونيا فيبدأ مباراته أمام مضيفه بنفيكا بتشكيل مكون من:

لوكاس سكوربوسكي - استفان بوستش - بيوكيما - كازالي - هولم - فيرجسون - مورو - كاسبر أوربانسكي - فابيان - لينج - دالينجا.

فريق بولونيا الايطالي، فيتو
فريق بولونيا الايطالي، فيتو

بنفيكا يحقق ريمونتادا مثيرة أمام موناكو

قلب فريق بنفيكا البرتغالي الطاولة على فريق موناكو الفرنسي واستطاع في 4 دقائق تغيير النتيجة إلى 3_2 في مباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة  دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي 2024-25.

 

أحرز هدفي  موناكو أليس بن صغير وماجاسا في الدقيقة 13 و67

 

 وأحرز ثلاثية بنفيكا بافليديس وارثر كابرال وزكي امدوني في الدقيقة 48 و84 و88.  

مباراة موناكو وبنفيكا

وأوقف بنفيكا انتصارات موناكو وحقق الفوز الثالث له وتحسين موقف الفريق في جدول دوري ابطال اوروبا.

 

جدول ترتيب دوري ابطال اوروبا

يحتل موناكو المركز الثامن برصيد 10 نقاط، حيث خاض 4 مواجهات، حقق الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في لقاء، وقفز بنفيكا الي المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، حيث خاض 5 مواجهات، فاز في 3 لقاءات، وهزم في لقاءين.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا بنفيكا البرتغالي بولونيا الايطالي ملعب النور برونو لاجي بنفيكا ضد بولونيا

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة بنفيكا وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يتخطى سلوفان براتيسلافيا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يتعادل أمام بولونيا 2/2 بالدوري الإيطالي

في 4 دقائق، ريمونتادا بنفيكا تصعق موناكو في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن إيقاف شحن العدادات مسبقة الدفع في هذا الموعد

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة

انتصاران و3 هزائم، تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية المكسيك قبل مباراة باتشوكا

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين

هل يعود بشار الأسد مجددا لحكم سوريا، قراءة فى سيناريو مفاجئ محتمل حدوثه

الجولاني: سأحل قوات الأسد الأمنية ونعمل مع منظمات دولية لتأمين "الأسلحة الكيماوية"

بعد رحيل جوميز، أحمد مجدي وحازم إمام يقودان الزمالك أمام المصري

عطل يضرب فيس بوك وواتساب وإنستجرام حول العالم

منوعات

المزيد

ثروة إيلون ماسك تتجاوز 400 مليار دولار في صدارة قائمة أثرياء العالم

كاتي نيكولز: كيت عامل أساس لتقريب هاري من العائلة المالكة في بريطانيا

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام هتشتري كيلو الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 11-12-2024

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته باستجابة الدعاء

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير وزوال الهموم

ما الفرق بين إخوة وإخوان؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية