الاتحاد الكويتي يحذر من الحسابات الوهمية لشراء تذاكر كأس الخليج

حذر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، من التعامل مع الحسابات الوهمية من أجل شراء تذاكر مباريات خليجي 26.

ومن المقرر أن تستضيف دولة الكويت منافسات البطولة خلال الفترة بين 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير 2025.

وأكد الاتحاد الكويتي، خلال بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، أن التذاكر ستكون متوفرة عبر المواقع الرسمية للاتحاد الكويتي.

ونفى الاتحاد ما تم تداولته عن أسعار التذاكر المبالغ في أسعارها، والتي تداولت على مواقع التواصل.

وكانت بعض الحسابات على موقع "إكس" قد ذكرت أن الاتحاد الكويتي بالغ في تحديد أسعار التذاكر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الكويتي استعان بشركات متخصصة لمعاونته في الأمور اللوجستية، بعد أزمة التنظيم الشهيرة في مباراة الكويت والعربي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قرعة خليجي 26

وأوقعت قرعة خليجي 26، صاحب الأرض المنتخب الكويتي، في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر والإمارات وعمان.

في حين ضمت المجموعة الثانية من القرعة التي أجريت اليوم بالكويت: العراق والسعودية والبحرين واليمن.

وقسمت اللجنة المنظمة، الفرق المشاركة إلى 3 مستويات، مع تسكين المضيف الكويت بالمجموعة الأولى، والعراق حامل اللقب بالمجموعة الثانية.

في حين جاء منتخبا السعودية وقطر في المستوى الأول، والإمارات والبحرين في المستوى الثاني، وعمان واليمن بالمستوى الثالث.

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