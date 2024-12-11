الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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سياسة

الشئون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف سفير الكويت بالقاهرة، غدًا

سفير دولة الكويت
سفير دولة الكويت لدى القاهرة، فيتو

تنظم لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين غدا الخميس فى الخامسة مساء حوارا مفتوحا مع سفير دولة الكويت بالقاهرة السفير غانم صقر الغانم.

لقاء سفير الكويت بنقابة الصحفيين 


قال الكاتب الصحفى حسين الزناتي، وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، إن اللقاء الذي يقام تحت عنوان "مصر والكويت.. مصير مشترك فى عالم متغير" يتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وجهودهما في مواجهة تداعيات ما يدور بالمنطقة الآن والمصالح المشتركة بينهما.

لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين 


وأكد الزناتي أن هذا اللقاء يعد من اللقاءات المهمة التى حرصت لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين على إعدادها لما تمثله الكويت من أهمية كبيرة لمصر بدورها الهام كدولة عربية شقيقة وواحدة من أهم دول الخليج العربي، موضحا أن حالة الحوار مع الأشقاء الآن في ظل الظروف الصعبة التى تعيشها المنطقة هو أمر حيوي وضروري للغاية وتعد واحدة من الأهداف التي تسعى إليها نقابة الصحفيين لتقديم صورة واضحة للرأي العام حول قضايانا العربية والإقليمية.

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