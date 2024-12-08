عدم ظهور أعضائها على أي وسيلة إعلامية، تفاصيل الاجتماع الأول للجنة أداء الإعلام الرياضي

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، اجتماعها الأول برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عضو المجلس ورئيس اللجنة، وحضور السادة الأعضاء

وضع الإعلام الرياضي

وحضر جانبًا من الاجتماع المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. واستعرضت اللجنة الوضع الراهن لأداء الإعلام الرياضى، والتكليفات الموكلة إليها بضرورة العمل على ضبط الأداء الإعلامى الرياضى بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية، اتساقًا مع القوانين واللوائح السارية، وبما يحقق أهداف الدولة المصرية من الارتقاء بالعمل الإعلامى فى مجال الرياضة ليكون عنصر ترابط ومودة بين فئات الشعب والتصدى لكل محاولات بث الكراهية والتحريض على العنف.

توصيات لجنة أداء الإعلام الرياضي

أسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات وهي:

أولًا: اتفق أعضاء اللجنة من الإعلاميين على عدم الظهور في أي وسيلة إعلامية حرصًا على الشفافية والمصداقية.

ثانيًا: تكليف أيمن بدرة عضو اللجنة ليكون المتحدث الرسمي باسم اللجنة.

أكواد الإعلام الرياضي

ثالثًا: ناقشت اللجنة إصدار مجموعة من الأكواد المنظمة لقطاع الإعلام الرياضي المصري.

رابعًا: بحثت اللجنة محتوى بعض البرامج والمنصات الرياضية وما يشوب بعضها من أمور تدعو إلى التعصب والفتنة بين الجماهير وما تحويه من إثارة للجدل السلبي في حالات التحكيم بما يسئ إليهم باعتبارهم قضاة الملاعب.

وأكدت اللجنة أن هناك آليات محددة سيتم وضعها لضبط أداء وعمل كافة عناصر الإعلام الرياضي، من كافة الجوانب وسيتم تطبيقها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي ترفع له اللجنة كافة توصياتها.

وتظل اللجنة في حالة انعقاد مستمر ومتابعة حثيثة لكافة وسائل الإعلام الرياضي وذلك لأداء مهامها بشكل متواصل وفعّال.

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من محمد إبراهيم، مسئول البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، والدكتور محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.

اختصاصات لجنة الإعلام الرياضي

وتختص اللجنة بمتابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام وضبط الأداء المهني الرياضي بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.

كما تختص اللجنة بدراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يتم رصدها والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب بشأنها، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة عملها.

صلاحيات لجنة أداء الإعلام الرياضي

ويكون للجنة اتخاذ ما تراه مناسبًا للتحقق من ثبوت المخالفات، ولها استدعاء من يكون له صلة بموضوع المخالفة لسماع الإيضاحات اللازمة، على أن تقوم بإعداد تقرير برأيها فيما تنتهي إليه يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه.

وتؤخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي يرجح الجانب منه رئيسها، وفي حال قام مانع لدى رئيسها من حضور أحد جلساتها حل محله أكبر أعضائها سنًا، ويجوز للجنة الاستعانة بخبرات ما تراه لتيسير أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.

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