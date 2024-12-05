برئاسة خالد عبد العزيز، الأعلى لتنظيم الإعلامي يُشكل لجانه، لجنتا التظلمات وضبط أداء الإعلام الرياضي الأبرز، وعصام الأمير وكيلا للمجلس

خطوات تنظيمية سريعة اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد أيام قليلة من إعلان تشكيله الجديد، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، كان من بينها اختيار عصام الأمير، وكيلًا للمجلس وإعلام تشكيل اللجان .



قانون الأعلى للإعلام

وأصدر «عبد العزيز» قرارات التشكيل الكامل للجان الأعلى للإعلام المنصوص عليها في القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

تشكيل لجان المجلس الأعلى للإعلام

وجاء تشكيل لجنة دراسة التظلمات من القرارات التي يصدرها المجلس بتوقيع الجزاءات والتدابير، برئاسة الدكتور سامي محمد ربيع الشريف، أستاذ الإعلام، وتضم في عضويتها كلًا من الدكتور حمدي حسن أبو العينين، أستاذ الإعلام «عضو من ذوي الخبرة الإعلامية»، والكاتب الصحفي محمد أمين أبو الفتوح، «عضو من ذوي الخبرة الصحفية»، ود. هويدا سيد علي مصطفى، أستاذ الإعلام، «عضو من ذوي الخبرة الإعلامية»، والدكتور لمياء محمود سيد خضير، رئيس شبكة صوت العرب سابقًا، «عضو من ذوي الخبرة الإعلامية»، والمستشارة ريم هاني محمد هندي، عضو الأمانة الفنية بالمجلس «عضو من ذوي الخبرة القانونية».

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

وتشكلت أيضًا لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من محمد إبراهيم، مسئول البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، والدكتور محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.

اختصاصات لجنة الإعلام الرياضي

وتختص اللجنة بمتابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام وضبط الأداء المهني الرياضي بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.

كما تختص اللجنة بدراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يتم رصدها والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب بشأنها، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة عملها.

ويكون للجنة اتخاذ ما تراه مناسبًا للتحقق من ثبوت المخالفات ولها استدعاء من يكون له صلة بموضوع المخالفة لسماع الإيضاحات اللازمة، على أن تقوم بإعداد تقرير برأيها فيما تنتهي إليه يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه، وتؤخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي يرجح الجانب منه رئيسها، وفي حال قام مانع لدى رئيسها من حضور أحد جلساتها حل محله أكبر أعضائها سنًا، ويجوز للجنة الاستعانة بخبرات ما تراه لتيسير أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.