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ثقافة وفنون

اليوم، عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 3

مسلسل ساعته وتاريخه،
مسلسل ساعته وتاريخه، فيتو

مسلسل ساعته وتاريخه، ينتظر متابعو مسلسل ساعته وتاريخه عرض الحلقة 3 منه لمتابعة حادثة حقيقية جديدة من ملفات المحاكم المصرية.

وتعرض اليوم الخميس مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 3 وذلك في تمام الساعة ١٠ مساء على قناة dmc، وستعرض الحلقة على منصة watch it في تمام الساعة 9 مساء.

 

أول حلقتين من مسلسل ساعته وتاريخه

وعرضت أول حلقتين من مسلسل ساعته وتاريخه على قناة DMC ومنصة Watch it وكانت القضية الأولى التي قدمها المسلسل هي قضية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميل لها أثناء ذهابها لأداء امتحان في جامعتها بالمنصورة، أما الحلقة الثانية فقدمت قضية زوج وضع جثة زوجته بعد قتلها في برميل واحتفظ به على “السطح” بمنزله.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه 

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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