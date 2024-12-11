الجولاني: سأحل قوات الأسد الأمنية ونعمل مع منظمات دولية لتأمين "الأسلحة الكيماوية"

قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع المعروف بـ«أبومحمد الجولاني»، اليوم الأربعاء، إن المعارضة السورية لم تتلق أي دعم دولي في معركتها ضد نظام الرئيس الأسبق بشار الأسد.

خوض المعركة ضد نظام الأسد

وأكد الجولاني، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن المعارضة لم يشجعها أحد على خوض المعركة ضد نظام الأسد، مشيرا إلى أن كل الأسلحة التي استخدمتها في القتال هي تصنيع محلي.

إسقاط نظام الأسد

ولفت الجولاني إلى أن المعارضة أنقذت البلاد والمنطقة بأكملها عقب إسقاط نظام الأسد، موضحا أن سوريا كانت عرضة للتقسيم لكن المعارضة هي من أنقذتها من ذلك المخطط، مضيفا «علينا أن نجمع قوانا لبناء سوريا الجديدة».

منظمات دولية لتأمين مواقع الأسلحة الكيماوية

وأكد الجولاني أنه سيعمل على حل القوات الأمنية التابعة للنظام السوري السابق، وأنه يعمل مع منظمات دولية لتأمين مواقع الأسلحة الكيماوية المحتملة.

أكد الجولاني أنه يجب أن نجمع قوانا لبناء سوريا الجديدة، أن "إسقاط الأسد أنقذ سوريا والمنطقة بأكملها من التقسيم".

وشدد الشرع على "ضرورة جمع القوى لبناء سوريا الجديدة".

الأمن المتورطين في جرائم حر

مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب.

وكشف الجولاني أن مكافآت ستقدم لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب.

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