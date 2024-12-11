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خارج الحدود

20 شقة فاخرة، صحيفة بريطانية تكشف مكان إقامة بشار الأسد فى موسكو (صور)

بشار الأسد وعائلته،
بشار الأسد وعائلته، فيتو

كشفت صحيفة بريطانية، مكانا محتملا لإقامة السوري المخلوع بشار الأسد، فى العاصمة الروسية "موسكو" بعد منحه حق اللجوء الإنساني هناك.

إقامة بشار الأسد فى منطقة موسكو سيتي

ووفق صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، من المرجح، أن ينتقل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إلى منطقة "موسكو سيتي" بعد أن منحته روسيا حق اللجوء لدواع إنسانية بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا.

موسكو سيتي، فيتو
موسكو سيتي، فيتو

وقالت الصحيفة البريطانية، إن عائلة الأسد تمتلك أكثر من 20 شقة فاخرة هناك، وإن خطط عائلة آل الأسد غير واضحة، لكن من المرجح أن يقضوا بعضا من وقتهم على الأقل بين شققهم في أبراج موسكو سيتي، وهي منطقة تجارية غربي العاصمة الروسية.

سكن الأسد فى مجمع سيتي أوف كابيتالز بموسكو 

وتابعت "ذا تايمز" البريطانية، أن بشار الأسد وزوجته أسماء وابنتهما زين وأولادهما حافظ وكريم قد يتخذون من شقة في مجمع "سيتي أوف كابيتالز" مقرا لإقامتهم.

 

ونقلت عن مراسله في موسكو أنه عندما وصلت مارينا -وهي سيدة أعمال شهيرة- إلى المنطقة التجارية في موسكو لمعاينة إحدى الشقق، "فوجئت بمعرفة أن أحد جيرانها الجدد قد يكون دكتاتور سوريا المخلوع".

 

ولم يشاهد بشار الأسد (59 عاما)، وزوجته أسماء المولودة في بريطانيا (49 عاما) وأولادهم، منذ أن سيطرت المعارضة السورية المسلحة على الحكم في نهاية الأسبوع واعتراف الرئاسة الروسية “الكرملين” الاثنين الماضي، بمنحهم اللجوء من قبل الرئيس فلاديمير بوتين "لأسباب إنسانية".

مقر إقامة الأسد فى روسيا، فيتو
مقر إقامة الأسد فى روسيا، فيتو

فى ذات السياق، نقل موقع بلومبيرج، في وقت سابق اليوم عن مسؤولين روس قولهم إن موسكو دفعت الأسد إلى الفرار من سوريا بعد تأكدها من هزيمته أمام المعارضة المسلحة، وعرضت عليه وعلى عائلته ممرا آمنا إذا غادر على الفور.

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بشار الأسد موسكو سيتى الأسد آل الأسد الكرملين سيتي أوف كابيتالز

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