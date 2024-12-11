ليل لفرنسي يخطف فوزا صعبا أمام شتورم جراتس النمساوي بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فاز ليل الفرنسي على ضيفه شتورم جراتس النمساوي، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بيار موروا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور الدورى ببطولة دورى أبطال أوروبا.

استمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 36، التي شهدت تقدم ليل بالهدف الأول عن طريق أسامة الصحراوي من صناعة ألكساندرو ريبيرو، ثم أضاف ميتشيل باكير الهدف الثاني في يالوقت بدل الضائع، إلا أن فريق شتورم جراتس النمساوي نجح في العودة بهدف عن طريق أوتار كيتيشفيلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليل الفرنسي 2 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فريق شتورم جراتس النمساوي في إحراز هدف التعادل بالدقيقة 46 عن طريق ميكا بيريث.

بعدها ضغط ليل الفرنسي بكل صفوفه حتى نجح هاكون أرنار هارالدسون في إحراز هدف الفوز بالدقيقة 80، لينتهي اللقاء بفوز ليل الفرنسي 3 / 2.

تشكيل ليل الفرنسي ضد شتورم جراتس النمساوي

أعلن برونو جينيسيو المدير الفنى لفريق ليل الفرنسى، تشكيل فريقه أمام شتورم جراتس النمساوى، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شيفالير.

خط الدفاع: بافودي دياكيتي، الكساندرو ريبيرو، ميتشيل باكير، توماس مونييه، ايسمايلي.

خط الوسط: ريمي كابيلا، بنيامين اندري، أيوب بوعدي.

خط الهجوم: أسامة الصحراوي، جوناثان دايفيد.

تشكيل شتورم جراتس النمساوي ضد ليل الفرنسي

فيما دخل فريق شتورم جراتس النمساوي اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: دانييل خودياكوف.

خط الدفاع: ماكس جونستون، نيكلاس جيرهوفر، جورجي وتريش، ديمتري لافالي.

خط الوسط: جون جورينك ستانكوفيتش، توتشي تشوكواني، ماليك يالكوي، أوتار كيتيشفيلي، ويليام بوفينج.

خط الهجوم: ميكا بيريث.

ترتيب ليل الفرنسي وشتورم جراتس النمساوي في دوري أبطال أورويا

بتلك النتيجة يرفع فريق ليل الفرنسى رصيده إلى 13 نقطة المركز السادس، ليزاحم الكبار فى التوب 8، بينما يحتل الفريق النمساوى المركز الـ 29 برصيد 3 نقاط فقط.

ليفربول يتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

فيما تأهل ليفربول الإنجليزي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على جيرونا بهدف دون رد على ملعب "مونتيليفي" في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم المصري، محمد صلاح، الهدف الأول لليفربول في مرمى جيرونا من ضربة جزاء بالدقيقة 62.

وضمن الريدز العبور للدور الثاني من البطولة محققا 18 نقطة بالفوز في 6 مباريات ليحقق العلامة الكاملة والتأهل قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وغاب أليكسيس ماك أليستر،لاعب ليفربول، عن مباراة ليفربول أمام جيرونا نتيجة الإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

تشكيل ليفربول أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم:نونيز.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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