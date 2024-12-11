سر بكاء حكم مباراة لايبزيج ضد أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

أثار الحكم الإيطالي أليساندرو جيالاتيني حالة من الجدل بين الجماهير التي حضرت مواجهة لايبزيج ضد أستون فيلا، والتي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بسبب دخوله في نوبة بكاء غريبة.

ونجح أستون فيلا في تحقيق الفوز على لايبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أسباب بكاء حكم مباراة لايبزيج وأستون فيلا

وبمجرد أن أطلق الحكم الرئيس صافرة نهاية اللقاء، انفجر الحكم المساعد الإيطالي أليساندرو جيالاتيني في البكاء وكل هذا كان أمام ماركو روز، مدرب الفريق الألماني لايبزيج، الذي اقترب منه وقام باحتضان الحكم دون أن يعلم ما يحدث، أو السبب الذي يقف وراء بكائه بهذا الشكل.

وقال ماركو روز في تصريحات لصحيفة "بيلد": "سألت الحكم عن السبب وراء بكائه، فقال لي إنه أمس كانت آخر مباراة له؛ لأنه يبلغ من العمر 49 عامًا وسيتقاعد، لذلك هنأته وقلت له إنه الآن سيحصل على وقت أكثر، ويجب أن يستفيد منه بشكل جيد ويعتني بعائلته".

مسيرة الحكم أليساندرو جيالاتيني

وحظي الحكم المساعد بمسيرة مهنية مميزة، بعدما ساعد طواقم التحكيم في 170 مباراة محلية و31 مباراة بدوري الأبطال و11 مباراة في مسابقة الدوري الأوروبي و3 مباريات في مونديال 2022 و4 مباريات في بطولة يورو.

يذكر أن انتصار أستون فيلا رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري الأبطال، بينما لم يجمع لايبزيغ أي نقاط.

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