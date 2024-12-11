الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سر بكاء حكم مباراة لايبزيج ضد أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

لقطة بكاء حكم مباراة
لقطة بكاء حكم مباراة لايبزيج وأستون فيلا، فيتو

أثار الحكم الإيطالي أليساندرو جيالاتيني حالة من الجدل بين الجماهير التي حضرت مواجهة لايبزيج ضد أستون فيلا، والتي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بسبب دخوله في نوبة بكاء غريبة.

ونجح أستون فيلا في تحقيق الفوز على لايبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أسباب بكاء حكم مباراة لايبزيج وأستون فيلا 

وبمجرد أن أطلق الحكم الرئيس صافرة نهاية اللقاء، انفجر الحكم المساعد الإيطالي أليساندرو جيالاتيني في البكاء وكل هذا كان أمام ماركو روز، مدرب الفريق الألماني لايبزيج، الذي اقترب منه وقام باحتضان الحكم دون أن يعلم ما يحدث، أو السبب الذي يقف وراء بكائه بهذا الشكل.

وقال ماركو روز في تصريحات لصحيفة "بيلد": "سألت الحكم عن السبب وراء بكائه، فقال لي إنه أمس كانت آخر مباراة له؛ لأنه يبلغ من العمر 49 عامًا وسيتقاعد، لذلك هنأته وقلت له إنه الآن سيحصل على وقت أكثر، ويجب أن يستفيد منه بشكل جيد ويعتني بعائلته".

مسيرة الحكم أليساندرو جيالاتيني

وحظي الحكم المساعد بمسيرة مهنية مميزة، بعدما ساعد طواقم التحكيم في 170 مباراة محلية و31 مباراة بدوري الأبطال و11 مباراة في مسابقة الدوري الأوروبي و3 مباريات في مونديال 2022 و4 مباريات في بطولة يورو.

يذكر أن انتصار أستون فيلا رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري الأبطال، بينما لم يجمع لايبزيغ أي نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا أليساندرو جيالاتيني أستون فيلا لايبزيج ماركو روزه

مواد متعلقة

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد مواجهات اليوم الأول من الجولة الـ 6 وموقف الريال والبايرن من التأهل

بريست يفوز على أيندهوفن 0/1 في دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا يحقق فوزا مثيرا على لايبزيج 3-2 في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يكتسح شاختار بخماسية في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

الفصائل المسلحة في سوريا تحرق قبر حافظ الأسد باللاذقية (فيديو)

اتحاد الكرة يقبل استقالة لجنة الحكام ومسئول مؤقت لحين تعيين خبير أجنبي

وجَّه رسالة قوية لنتنياهو، توفيق عكاشة يكشف مصير سوريا ومخطط إسرائيل القادم بدولة عربية

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

منوعات

المزيد

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

وزير العمل يُعلن عن وظائف جديدة في السعودية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

المزيد

انفوجراف

مفقودون ووفيات وناجون ومشاهد إنسانية.. ماذا حدث في حادث غرق ميكروباص الإبراهيمية؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

علينا ألا نبرر أخطاءنا، علي جمعة: إصلاح النفس أولى من الانغماس في أمر العامة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية