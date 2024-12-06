الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رياضة

ليل يفوز على بريست 1/3 في الدوري الفرنسي

ليل أمام بريست
ليل أمام بريست

حقق فريق ليل الفوز على نظيره بريست بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي

وسجل جوناثان دايفيد الهدف الأول والثالث لصالح ليل في الدقيقة 7 و69، بينما أضاف هارالدسون الهدف الثاني في الدقيقة 44، بينما سجل هدف بريست الوحيد اللاعب أجورك في الدقيقة 48. 

تشكيل ليل 

تشكيل بريست 

ترتيب ليل وبريست في الدوري الفرنسي 

وبتلك النتيجة يتقدم فريق ليل للمركز الثالث  في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بينما  يحتل بريست المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة. 

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ليل بريست الدوري الفرنسي ليل و بريست جوناثان دايفيد

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