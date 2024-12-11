وزير العمل: الدولة حريصة على توفير وظائف لائقة للشباب ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة

أكد محمد جبران وزير العمل ، أن الدولة حريصة على توفير وظائف لائقة للشباب،ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة، وتعمل خلال هذه الفترة على تطوير منظومة التدريب المهني في كافة المحافظات لتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في إحتفالية نهائيات مسابقة "رواد دمياط 2024"،التي تنعقد في إطار مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر - معا لتنمية الشباب في دمياط"،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة،وبدعم من الشركة المصرية ميثانيكس لانتاج الميثانول بدمياط، وبالشراكة مع عددِ من الجهات الوطنية،منها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة بحضور د. أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وايريك اوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومحمد شندي،الرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس مصر.

تسليم عقود عمل لذوي همم

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، شهدت الفعاليات، تسليم عقود عمل لذوي همم، لدمجهم في سوق العمل،وكذلك عروض لتقديم البرامج المُنَفّذة من جانب مشروع منظمة العمل الدولية "معًا لتنمية الشباب في دمياط"،المُمَول من شركة ميثانكس مصر، ومنها برنامج التدريب على ريادة الأعمال التابع لمنظمة العمل الدولية،وخدمات تطوير الأعمال المُقدمة لرواد الأعمال.

وشهدت الفعاليات عرض فيلم وثائقي عن مسابقة "رواد دمياط"، وعروض تقديمية من 25 مُتأهلًا للتصفيات النهائية "الشركات الناشئة والشركات القائمة "، ونبذة عن البرنامج التدريبي "المُضي قُدمًا " ،بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ونبذة عن البرنامج التدريبي "إبدأ وحَسّن مشروعك"، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما شهدت الفعاليات تكريم 10 فائزات من أفضل المشروعات المُقدمة، وتسليم شهادات التكريم الخاصة ببرنامج "صاحبات المشروعات يمضّين قُدمًا "، وتكريم أفضل 5 أفكار تم إختيارها بعد تقييم الورش التدريبية الخمسة المُقدمة والخاصة ببرنامج "إبدأ مشروعك".. وكذلك إعلان لجنة التحكيم لمسابقة رواد دمياط 2024، عن الفائزين بالشركات الناشئة الـ6، والشركات الـ3 القائمة، وتوزيع الشيكات على هؤلاء الفائزين...حيث بلغت قيمة الجوائز مليون جنيه.

وقال الوزير جبران خلال كلمته، أن ما يميز هذا المشروع، كونه نموذج مُشرف للمسئولية المجتمعية للشركات في مناطق عملها للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعزيز التنمية المستدامة عن طريق مشاريع تدعُم المجتمع المحلي وتوفر فرصًا للنمو والرفاهية، حيث يأتي هذا المشروع استثمارًا للنجاحات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى منه،تحت عنوان "وظائف لائقة لشباب مصر - معًا لمواجهة التحدي في دمياط، حيث يهدف الي زيادة فرص العمل اللائق للشباب والشابات في المحافظة، مع التركيز على الإدماج الإجتماعي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والاستدامة البيئية..

وأكد أن أهداف هذا المشروع تأتي تماشيًا مع أولويات الحكومة المصرية،وفي ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي اطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وخاصة المحور الرئيسي الثاني، والمَعنِي ببناء الإنسان المصري، وتعزيز رفاهيته حيث وضعت الحكومة رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري، إيمانًا بدوره الرئيسي في عملية التنمية الشاملة، من خلال توفير مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على تمكينها اقتصاديًّا، والتوسع في تمويل المشروعات المُنتِجَة لتلك الأسر والمُولِّدة لفرص العمل.

وأشار جبران إلى أن وزارة العمل تحرص على توفير فرص العمل اللائقة للجميع بالداخل،و بالخارج ويتم ذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بشكل مباشر،أو من خلال التنسيق والمتابعة واحكام الرقابة على شركات الحاق العمالة،كما تسعى الوزارة لتطوير المهارات وتعزيز القدرة التنافسية للشباب المصري من خلال برامج التدريب المهني المُقدمة سواء بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة،أو بالشراكة مع كافة شركاء التنمية بما يتناسب مع احتياجات اسواق العمل الوطنية والدولية.

وظائف لائقة لشباب مصر

وفي كلمته أشاد د.أيمن الشهابي محافظ دمياط ، بالشراكة المتميزة والمثمرة بين المحافظة ومنظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس مصر، مشيرا إلى أن المرحلتين الأولى والثانية حققتا نجاح كبير، حيث جاء ذلك انعكاسًا لهذا التعاون لدعم مجالات ريادة الأعمال والابتكار، فى إطار خطة التعاون الثلاثى ومشروع المنظمة " وظائف لائقة لشباب مصر، معًا لمواجهة التحدي فى دمياط ".

وأكد الشهابي أن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة وأيضًا التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لدعم مجالات ريادة الأعمال، وذلك بما يتوافق مع رؤية الدولة واستراتجيتها نحو تعزيز المجالات الابتكارية ومحاربة البطالة وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على بدء وتطوير مشروعاتهم..

وأعرب ايريك اوشلان مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة مجددًا عن ترحيبه بهذه الشراكات مع مختلف الجهات، لافتا إلى أن منظمة العمل الدولية تعمل دومًا على تحفيز مباديء العدالة الاجتماعية ودعم حقوق الأفراد وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

واستعرض مدير مكتب المنظمة الدولية، أبرز الجهود التى تم تحقيقها بدمياط لتوفير فرص عمل، بالشراكة مع الجهات المختلفة على المستويين الدولى والمحلى، أبرزها شركة ميثانكس، لافتًا إلى أن فعالية اليوم تتضمن الإعلان عن الفائزين بمسابقة رواد دمياط،و تكريم الفائزات ببرنامج " صاحبات المشروعات يمضين قدمًا " وأفضل الأفكار ببرنامج " إبدأ وحسن مشروعك ".

وفي كلمته أكد محمد شندى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر،أن التعاون مع منظمة العمل الدولية بدأ بمحافظة دمياط منذ عام 2019، لدعم مجالات ريادة الأعمال ودعم وتنمية الشباب بدمياط، وتطوير مهاراتهم، وخلق فرص عمل لهم، ووجه الشكر إلى جميع شركاء النجاح بمختلف البرامج التى تم اطلاقها فى إطار المشروع.

شارك في اللقاءات من وزارة العمل د. رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم،ود. أميرة زكي باحث بالإدارة العامة للعلاقات الدولية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وفتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، وقيادات المحافظة والمديرية.

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