وقف بطاقات التموين للمشاركين في مبادرة إحلال السيارات ضمن محددات العدالة الاجتماعية الجديدة.. الإجراء مخالف لقرارات سابقة من "الحكومة".. وشكاوى للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي

مع بداية شهر ديسمبر الجاري، فوجئ الآلاف من المواطنين بوقف بطاقاتهم التموينية بسبب تطبيق محددات عدالة اجتماعية جديدة، ومن بينها امتلاك سيارة حديثة موديل 2017.. ولكن المفاجأة كانت بالنسبة للمستفيدين من مبادرة إحلال السيارات التي تم وقف بطاقاتهم التموينية أيضا، باعتبار إنهم يمتلكون سيارات حديثة.

وتقدم عدد من المواطنين بشكاوى إلى مديريات التموين التابعين لها، وكذلك على الصفحات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن وقف بطاقاتهم التموينية بسبب المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.

وتضمنت شكاوى المواطنين إنه تم وقف بطاقة التموين ومنع صرف الخبز والسلع التموينية بحجة الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات.

يأتي ذلك رغم قرار سابق لوزارة التموين بأن مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة لن تؤثر على الدعم التمويني للمستفيدين من المبادرة.

وأكدت وزارة التموين – في وقت سابق - إنه دعمًا لهذه المبادرة الهامة فقد تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة التى سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم، تشجيعًا للمواطنين على الاشتراك فى المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكدة استمرارهم فى صرف الدعم التموينى والخبز أيضًا.

من ناحية أخرى، كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد سبق وأصدر بيانا ينفي فيه إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي".

وأكد أنه لا صحة لإلغاء الدعم التمويني أو الخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي"، مُوضحةً أن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني سواء خبز أو مقررات تموينية بشكل طبيعي دون تأثير، مُشددةً على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف تضليل المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تظلمات أصحاب البطاقات الموقوفة

يبحث العديد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة بسبب تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري، عن طرق التقدم بتظلمات وشكاوى إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت مصادر بوزارة التموين عدم فتح باب التظلمات أمام أصحاب البطاقات الموقوفة، بسبب تطبيق محددات العدالة الاجتماعية حتى الآن.

تطبيق محددات العدالة الاجتماعية الجديدة اعتبارا من أول ديسمبر

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية مع بداية شهر ديسمبر 2024.

وتتمثل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، في:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وقف 250 ألف بطاقة تموينية بسبب محددات الاستبعاد

وترتب على تطبيق محددات استبعاد جديدة للعدالة الاجتماعية وقف نحو 250 ألف بطاقة تموينية، بداية من شهر ديسمبر الجاري.

وقف صرف الخبز والتموين لأصحاب البطاقات بسبب محددات العدالة الاجتماعية

كما ترتب على تطبيق محددات العدالة الاجتماعية على أصحاب البطاقات وقف صرف التموين والخبز معا اعتبارا من الشهر الجاري، وهذا عكس ما كان يحدث عند تطبيق محددات العدالة الاجتماعية في مراحلها السابقة، حيث كان يتوقف صرف التموين فقط، بينما يستمر صاحب البطاقة الموقوفة بسبب محددات الاستبعاد في صرف الخبز المدعم.

وقف بطاقات تموين بسبب التيار الكهربائي

من ناحية أخرى، أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم وقف بعض البطاقات التموينية بسبب ممارسات الكهرباء وعدم التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الجديدة.

يأتي ذلك رغم قرار وزير التموين في شهر أكتوبر الماضي، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين التي توقفت في شهر سبتمبر الما ضي، والمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر.

وبعد تصريح لوزير الكهرباء بإرسال بيانات المواطنين أصحاب البطاقات لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات

واستطاع أصحاب البطاقات التموينية التي كانت متوقفة في شهر سبتمبر الماضي بسبب سرقة التيار الكهربائي، من صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد قرار وزير التموين بعودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، مؤكدا تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارا من أول نوفمبر 2024.

وأوضح الوزير، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عدم تحديد موعد حتى الآن لفتح باب التظلمات أمام أصحاب البطاقات الموقوفة، بسبب تطبيق محددات العدالة الاجتماعية الجديدة، اعتبارا من أول ديسمبر الجاري.

محددات العدالة الاجتماعية الجديدة لاستبعاد غير المستحقين للدعم

وأكد المصدر لـ "فيتو"، البدء في تطبيق محددات عدالة اجتماعية جديدة اعتبارا من الشهر الجاري، والتي أدت إلى توقف من ينطبق عليه تلك المحددات.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية مع بداية شهر ديسمبر 2024.

محددات العدالة الاجتماعية الجديدة اعتبارا من أول ديسمبر

وتتمثل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، في:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وقف 250 ألف بطاقة تموينية بسبب محددات الاستبعاد

وترتب على تطبيق محددات استبعاد جديدة للعدالة الاجتماعية وقف نحو 250 ألف بطاقة تموينية، بداية من شهر ديسمبر الجاري.

كما ترتب على تطبيق محددات العدالة الاجتماعية على أصحاب البطاقات وقف صرف التموين والخبز معا اعتبارا من الشهر الجاري، وهذا عكس ما كان يحدث عند تطبيق محددات العدالة الاجتماعية في مراحلها السابقة، حيث كان يتوقف صرف التموين فقط، بينما يستمر صاحب البطاقة الموقوفة بسبب محددات الاستبعاد في صرف الخبز المدعم.

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