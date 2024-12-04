الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رغم رحيله، محمد عبد المنعم يزين بوستر كأس العالم للأندية بقميص الأهلي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

نشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بوستر ترويجي للبطولة، المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

وشهد البوستر الترويجي لمونديال الأندية تواجد محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق والذي انتقل إلي نيس الفرنسي مطلع الموسم الحالي. 

 

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 

وتقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

 

موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحجز فريق بوتافوجو البرازيلي التذكرة الأخيرة والـ 32 لبطولة مونديال الأندية 2025 بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو بثلاثية لهدف وتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس.

 

الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 

قارة إفريقيا: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي.

قارة آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

قارة أوروبا: تشيلسي (إنجلترا)، ريال مدريد(إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورج (النمسا).

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، باتشوكا (المكسيك).

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).

أمريكا الجنوبية: بالميراس (البرازيل)، فلامينجو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

البلد المضيف: إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).

نظام كأس العالم للأندية 2025

تتكون مرحلة المجموعات من 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، يتم التنافس في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

يتأهل الفريقان صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور 16.

مرحلة خروج المغلوب ستكون من مباراة واحدة مباشرة من دور 16 إلى النهائي.

ولا توجد مباراة فاصلة لتحديد المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي كأس العالم للأندية دوري أبطال أفريقيا محمد عبد المنعم نيس الفرنسي

مواد متعلقة

تفاصيل إصابة مصطفى شوبير، وهذا موقفه من تدعيم الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

أبرزهم شوبير ويوسف أيمن، غيابات الأهلي أمام أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

قلتله بلاش دروس خصوصية، نص أقوال المتهم بقتل مدرس فى محافظة المنوفية

12 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

نوة قاسم، أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في الإسكندرية

“جس نبض” أم محاولة لملء فراغ “رجال مبارك”، القصة الكاملة للحزب السياسي الجديد في مصر

ليفربول يقدم عرضا رسميا لتجديد عقد فان دايك، وهذا مصير محمد صلاح

هل شراء الذهب بالتقسيط وبيعه نقدا من الربا؟ أستاذ فقه يجيب

أول تعليق من بوتين علي تهديدات ترامب لدول "بريكس"

منوعات

المزيد

ملاك الرحمة، عراقية تخصص عائد بيع لوحات قامت برسمها لمساعدة مرضى السرطان

الملك تشارلز الثالث يستبعد الأمير هاري من احتفالات عيد الميلاد

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل شراء الذهب بالتقسيط وبيعه نقدا من الربا؟ أستاذ فقه يجيب

ما هي السبع المثاني وسبب تسميتها؟، الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية