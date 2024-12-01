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رياضة

هاتريك لاكازيت يقود ليون للفوز على نيس برباعية في الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون الفرنسي،
أولمبيك ليون الفرنسي، فيتو

الدوري الفرنسي، تلقى نيس الفرنسي هزيمة ثقيلة أمام مضيفه أولمبيك ليون بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "جروباما ستايديوم"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي.

تقدم ليون في الدقيقة الرابعة عن طريق ألكسندر لاكازيت، ثم تعادل نيس في الدقيقة 22 عن طريق ديوب، ثم عاد لاكازيت ليسجل هدف ثان لفريقه ليون في الدقيقة 41 ثم وسع  جوردان فيريتوت تقدم ليون بهدف ثالث في الدقيقة 44.

ونجح ليون في الشوط الثاني في زيادة غلته التهديفية بتسجيل الهدف الرابع عن طريق ألكسندر لاكازيت “هاتريك” في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي عن تشكيلة فريقه لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي، وضمت تشكيلة نيس الدولي المصري محمد عبد المنعم.

تشكيل نيس أمام ليون

تشطيل نيس امام ليون، فيتو
تشطيل نيس امام ليون، فيتو

موعد مباراة نيس وليون اليوم في الدوري الفرنسي

انطلقت مباراة نيس وليون في الدوري الفرنسي في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية.

وتواجد محمد عبد المنعم في مباراة اليوم، بعد تعافيه من الإصابة وعودته إلى الملاعب خلال مباراة رينجرز الخميس الماضي في الدوري الأوروبي.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

بهذه النتيجة رفع ليون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد نيس عند 20 نقطة بالمركز الخامس في جدول الدوري الفرنسي.

نيس الفرنسي، فيتو
نيس الفرنسي، فيتو

وشهدت قائمة نادي نيس الفرنسي، تواجد الدولي محمد عبد المنعم، مدافع الفريق استعدادًا لمواجهة ليون الفرنسي.

ويحتل نيس المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الفرنسي، برصيد 20 نقطة، فيما يحتل ليون المركز السابع برصيد 17 نقطة.


 وكان عبد المنعم عاد للمشاركة أساسيًّا مع نيس أمام رينجرز يوم الخميس الماضي بالدوري الأوروبي بعد غياب 3 مباريات للإصابة في المباراة التي خسرها نيس أمام رينجرز بنتيجة 4-1 في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

 

 

 

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