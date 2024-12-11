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رياضة

كأس رابطة الأندية، العمراوي حكما للمحلة وزد ومحمد عباس لفاركو والطلائع

فريق غزل المحلة،
فريق غزل المحلة، فيتو

كأس رابطة الأندية، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات غدا الخميس، ضمن مواجهات دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وجاءت كالتالي:

المباراة الأولى تجمع غزل المحلة أمام زد إف سي، أما المباراة الثانية فستجمع فاركو أمام طلائع الجيش 

مباراة غزل المحلة ضد زد 

حكام مباراة غزل المحلة ضد زد، فيتو
حكام مباراة غزل المحلة ضد زد، فيتو

فاركو ضد طلائع الجيش

حكام مباراة فاركو ضد طلائع الجيش، فيتو
حكام مباراة فاركو ضد طلائع الجيش، فيتو

 

مكافأة مالية لبطل كأس رابطة الأندية

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه، كما يحصل كل ناد مشارك على 100 ألف جنيه.

الفرق المتوجة بالنسخ السابقة من كأس الرابطة 

وحصد فريق مودرن سبورت اللقب فى نسخته الأولى موسم 2021 - 2022 وفريق سيراميكا تمكن من التتويج بالكأس موسمين على التوالي 2022 - 2023، 2023 - 2024.

نظام النسخ السابقة من كأس الرابطة 

يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.

وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

 

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