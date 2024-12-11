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رياضة

كأس رابطة الأندية، الجونة يحقق فوزا صعبا على سموحة بهدف شيكا

فريق الجونة لكرة
فريق الجونة لكرة القدم، فيتو

كأس رابطة الأندية، فاز فريق الجونة على نظيره سموحة، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع  الفريقين على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

هدف الجونة سجله سيف شيكا في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

شهد الشوط الأول انحسار الكرة في وسط الملعب في أغلب فترات الشوط، وفي الربع ساعة الأخير مالت الكفة لصالح سموحة، وكان الأكثر سيطرة واستحواذ على الكرة، وكثف من ضغطه الهجومي على مرمى الجونة بحثا عن هدف التقدم، وأضاع لاعبيه أكثر من فرصة خطرة  للتسجيل ولكن التسرع وغياب التركيز حال دون هز شباب أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني خطف فريق الجونة هدف مباغت في الدقيقة 65 عن طريق سيف الدين شيكا.

وفي الدقيقة 77 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح سموحة بعد عرقة حسام حسن داخل منطقة جزاء الجونة، إلا أن الحكم تراجع عن قراره وألغى ركلة الجزاء بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو. 

هاجم سموحة مرمى الجونة بشراسة في الدقائق العشر الأخيرة بحثا عن هدف التعادل، ولكن البسالة الدفاعية للاعبي الجونة وتألق حارس مرماه، أفسدت كل محاولات الضيوف لإدراك التعادل.

فريق سموحة، فيتو
فريق سموحة، فيتو


فرق المجموعة الرابعة بكأس الرابطة

ويقع الجونة وسموحة في المجموعة الرابعة التي تضم معهما ثلاثة فرق أخرى هى: الزمالك، مودرن سبورت، وبتروجت.

مكافأة مالية لبطل كأس الرابطة

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه، كما يحصل كل ناد مشارك على 100 ألف جنيه.

الفرق المتوجة بالنسخ السابقة من كأس الرابطة 

وحصد فريق مودرن سبورت اللقب فى نسخته الأولى موسم 2021 - 2022 وفريق سيراميكا تمكن من التتويج بالكأس موسمين على التوالي 2022 - 2023، 2023 - 2024.

نظام النسخ السابقة من كأس الرابطة 

يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.

وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

 

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كاس رابطة الاندية الجونة سموحة ستاد خالد بشارة كأس رابطة الأندية المصرية سيف الدين شيكا

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