الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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محافظات

انهيار جزئي لـ منزل بطنطا يتسبب في تحطم ميكروباص (صور)

انفجار مفاجئ في شقة
انفجار مفاجئ في شقة سكنية يؤدي إلى تحطيم ميكروباص في طنطا

شهدت منطقة نايف عماد بحي ثان طنطا اليوم انهيارا جزئيا بمنزل  في طنطا بسبب تصدعات وشروخ مفاجئة ما تسبب في تحطم سيارة تصادف وجودها أسفل العقار وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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بلاغ بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغا بانهيار جزئي لأحد المنازل بمنطقة نايف عماد وانتقلت لمكان الواقعة وتمكنت فرق الإنقاذ من تأمين المنطقة على الفور، حيث عملت قوات الدفاع المدني على إخلاء المبنى من السكان وتقديم الدعم الفني لفحص أسباب الانهيار.

 

تكثيف الإجراءات الأمنية

وباشرت الجهات المختصة ب محافظة الغربية التحقيقات لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء  الانهيار في حين تم تكثيف الإجراءات الأمنية لضمان سلامة سكان المنطقة.

 

في المقابل أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلى رئيس حي ثان طنطا المحاسب السيد المحلاوي بسرعه تشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة  لفحص وفرض كردون أمني بمحيط المنزل المنهار وإصدار قرار إزالة حفاظا على أرواح المواطنين.
 

وأكدت المصادر الأمنية والطبية أنه لم تُسجل أي إصابات بشرية أو وفيات جراء الحادث.

 

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