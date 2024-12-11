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محافظ الغربية يشهد استلام 2 طن من لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على المستحقين

محافظ الغربية يشهد
محافظ الغربية يشهد استلام 2 طن من لحوم صكوك الإطعام

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية صباح اليوم استلام 2 طن من لحوم صكوك “إطعام الطعام”، المقدمة من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة،

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جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون للفئات الأولى بالرعاية، في تعاون مثمر بين وزارة الأوقاف ومحافظة الغربية ومديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وبحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ،اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية،الأستاذة حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

تُوزيع لحوم على الأسر المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي في الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن هذه اللحوم ستُوزَّع على الأسر المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، التي تتولى الإشراف الكامل على عملية التوزيع مؤكدا  أن توزيع اللحوم سيتم وفق آلية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما في ذلك الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ الغربية ان هذه المبادرات تعكس الروح الحقيقية للتكافل الاجتماعي، وتؤكد حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا الى ان المحافظة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، وضمان وصول هذا الدعم بشكل كريم ومباشر موجها الشكر لوزارة الأوقاف على دورها الرائد في هذه المبادرة حيث تعمل الوزارة على توفير لحوم عالية الجودة لضمان استفادة الأسر الأكثر احتياجًا.

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