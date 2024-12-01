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رياضة

الدوري المصري، سموحة يستدرج الجونة بالإسكندرية

سموحة والجونة
سموحة والجونة

يستضيف سموحة نظيره الجونة اليوم الأحد على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل نادي سموحة مباراة الليلة وفى جعبته 4 نقاط احتل بها المركز الثامن، ويسعى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

فيما يدخل الجونة بقيادة علاء عبد العال المدير الفني مباراة الليلة بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال الجولات الثلاث التي خاضها، بعد تحقيق التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة ليحتل المركز الرابع عشر بجدول المسابقة. 

حكام مباراة سموحة ضد الجونة 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏FCYPTANEA دوري نايل الجولة الرابعة الأحد ديسمبر 2024 ستاد الاسكندرية سموحة 8:00 الجونة M هشام القاضي مصر PN مصر حکم ساحة أحمد بكر M حكم مساعد 1 مصر محمد مجدي سليمان MN مصر حكم مساعد 2 1제 عمرو رمضان حکم رابع محمد عباس قابيل مصر H حکم VAR هاني خيري مصر حكم VAR مساعد‏'‏

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت. 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين. 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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سموحة ضد الجونة سموحة الجونة الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري احمد سامي علاء عبدالعال

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