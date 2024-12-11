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محافظات

محافظ سوهاج يترأس اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الحيوية للمواطنين

اللواء دكتور عبدالفتاح
اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات، ومسئولي ملفات التصالح، والمتغيرات المكانية.

 

استهل المحافظ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة، مؤكدا على استمرار العمل في المراكز التكنولوجية أيام العطلات الرسمية، ومد ساعات العمل بفترة مسائية إضافية لتلقي الطلبات، مشددًا على عدم رفض أي طلب إلا بعد استنفاد كافة الحلول القانونية.

 

وقد استعرض وكيل وزارة الزراعة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى إزالة غالبية الحالات، وجاري الانتهاء من حالة واحدة متبقية، وشدد المحافظ على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات جديدة، مع تطبيق القانون بكل حزم.

 

كما ناقش الاجتماع مقترح مدير مديرية الطب البيطري بزيادة رسوم الذبيح لصالح مشروع صندوق تكافل الجزارين.

 

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بضرورة العمل بصورة غير تقليدية لتحقيق التنمية اللازمة للمحافظة، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة والموارد الموجودة بها، وعدم الاعتماد فقط على خطة الموازنة الاستثمارية، مؤكدا على ضرورة أخذ خطوات جادة في هذا الشأن، مشيرا إلى أهمية فكرة إدارة الأصول الغير مستغلة لصالح تمويل المشروعات التنموية.

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وأكد المحافظ في ختام الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات لضمان تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المواطنين في سوهاج.

 

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