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رئيس جامعة سوهاج: صرف 8 ملايين جنيه مكافآت للنشر العلمي

الدكتور حسان النعمانى
الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن صرف 8 مليون و10 آلاف جنيه، إجمالي المكافآت المخصصة  للنشر العلمي المتميز، والتى حصل عليها 329 باحث من أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الجامعة عن نشر الأبحاث العلمية وعددها 823 بحث، وذلك لعام 2023، مؤكدًا أن إدارة الجامعة اهتمت برفع وزيادة المكافآت المادية الخاصة بالنشر الدولي، لتشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم العلمي كمًّا وكيفًا، ونشرها فى أرقى وأشهر المجلات ودور النشر العالمية، بما يسهم فى تحسين التصنيفات الدولية للجامعة.

جامعة سوهاج تحصد مراكز متقدمة في العديد من التصنيفات الدولية

وأضاف حسان ان الجامعة خلال الفترة الماضية حصدت عدد من المراكز المتقدمة في العديد من التصنيفات الدولية،  ما  يبرهن علي دعم الجامعة وتنفيذها لعدد من الإجراءات لدعم البحث العلمي والنشر الدولي والباحثين، باعتبارهم أحد أهم مخرجات التعليم الجامعي، والتى تساهم فى دعم خطط الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

 

 تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم العلمي 

وأضاف الدكتور أحمد حسانين المدير التنفيذي لوحدة المشروعات بالجامعة أن النشر الدولي المتميز هو أحد ثمار  البحث العلمي فى الجامعة، والمدخل الأساسي لتقدم النشاط الأكاديمي بالجامعة، مقدمًا شكره لرئيس الجامعة لدعم البحث العلمي والباحثين بالجامعة في مختلف الكليات.

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احبار جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج ​محافظة سوهاج أعضاء هيئة التدريس دكتور حسان النعمانى جامعة سوهاج مخرجات التعليم لعام 2023 ورؤية مصر ٢٠٣٠ نشر الأبحاث

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