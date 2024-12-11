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اقتصاد

152.3 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة الاربعاء  نحو 152.3 مليار  جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.427 مليون ورقة منفذة على 103 ألف عملية.


وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 202.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.408 مليون ورقة منفذة على 112 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
و استحوذت الأسهم على 2.42 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  اذون نحو 97.58 % خلال الجلسة.

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام   تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 30739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 38008 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13510 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81%  عند مستوى 8520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5%  عند مستوى 11677 نقطة، فيما تراجع ش الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع

 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 2.254 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25%  عند مستوى 30617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22%  عند مستوى 37916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24%  عند مستوى 13456 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96%  عند مستوى 8452 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05%  عند مستوى 11619 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% عند مستوى 3173 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

وانخفضت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وهبط  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 31005 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38383 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي  "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 38448 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13651 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11800 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13555 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8559 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11746 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة.

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