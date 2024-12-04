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ثقافة وفنون

متخصصون بـ«الأعلى للثقافة»: التنمر وتعنيف النساء أصبح القضية الشائعة

الأعلى للثقافة، فيتو
الأعلى للثقافة، فيتو

 أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة  ندوة تحت عنوان "دور وحدات تكافؤ الفرص في تحقيق تمكين المرأة" وذلك ضمن فعاليات حملة 16 يوما مناهضة العنف ضد المرأة.

وأدار الندوة الدكتورة حنان موسى مقرر لجنة تكافؤ الفرص ورئيس الإدارة المركزية بهيئة قصور الثقافة والتى أشارت إلى دور المرأة المصرية فى تطوير وتنمية المجتمع وأهمية تمكين المرأة ودارت الندوة حيث ابتدأ محمد عبد الحافظ  ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة الذى استهل حديثه بآية من الكتاب الحكيم "وقولوا للناس حسنا"، ثم تحدث عن المرأة قائلا هي الأم والزوجة والابنة والأخت وبكل القدرات التى حباها بها الله استطاعت أن تحدث التغيير فى المجتمع.

التنمر والتعنيف للمرأة

وتلى ذلك حديث الدكتورة أميرة تواضروس رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة والتي أشارت  إلى ضرورة نبذ العنف بجميع أشكاله بداية من العنف اللفظى والتمييز والعنف ضد النوع  الإجتماعى، وإن التحرش لم يصبح القضية الشائعة ولكن التنمر أصبح هو القضية وإن هناك العديد من التشريعات والقوانين التى سنت للقضاء على هذه الظاهرة وأشارت إلى العنف الرقمى الذى استخدم التقنيات الحديثة للإبتزاز وأشادت بدور جامعة القاهرة فى إنشاء أول وحدة لمواجهة العنف فى العالم العربى وقارة إفريقيا سنة 2014 التى تتضمن فى عملها تدريب للطلبة خلال فترة الصيف للتوعية بنبذ ظاهرة العنف على جميع مستوياتها.

أما الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة فتناول حديثها إلقاء الضوء على موضوع ظاهرة تكافؤ الفرص وهو مفهوم منبثق من العدالة أدى إلى المساواة له أبعاد وجذور فى أعماق المجتمعات حيث 59% من الأسر بالعالم تعولها امرأة، بالإضافة إلى ذلك ألمحت إلى ظاهرة  العنف الاقتصادى حيث رفض بعض الآباء  فى إعالة الأبناء كذلك ترفض بعض المجتمعات توريث الإناث.

تمكين المرأة إقتصاديا

وأما حديث الدكتورة غادة رياض الأستاذ بجامعة القاهرة فقد تناول قضية تمكين المرأة إقتصاديا لجعل  المرأة عنصر بشري منتج وذلك من خلال التعليم والتدريب والصحة ويوفر فرصا فى سوق العمل وناقشت قضية العلاقة التبادلية بين التمكين والتنمية الشاملة حيث التنمية الشاملة هى التى تدمج كل فئات المجتمع.

وأكدت على دور مصر من خلال خطة الدولة 2030 وكذا جهود الدولة التى لم تتوقف من خلال المنهجية التى وضعت للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2022 بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بألإضافة إلى دور المجلس القومى للمرأة حيث إنعكست جهود الدولة التنموية على إنخفاض نسبة البطالة للمرأة المصرية بالإيجاب؛ وتحدث الدكتور أحمد السمرى المستشار التربوى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن موضوع العنف ضد المرأة وتناول الحديث أثر تربية النشء سواء كانوا ذكورا أو إناثا على ثقافة المجتمع حيث يبنى الطفل تجاربه من خلاصة تجارب الأهل والأسرة والبيئة الاجتماعية  المحيطة.

وأشار إلى العنف ضد المرأة المعاقة ومدى القسوة التى تعانيها من الإيذاء من بعض الأشخاص وأشار ان التجربة العملية هى العنصر الفارق فلابد من الدمج والتغيير وقد تحدث عن فرقة "ضى" للذوى الهمم وهى فرقة تهتم بفنون الأداء والمسرح، وتحدثت هويدا عيد المدير العام بالمكتب الفنى بدار الأوبرا المصرية عن كورال الأطفال لذوى الهمم ‘بالإضافة إلى كورال دميتنا التابع إلى النور والأمل وأوصت بإنشاء وحدة لمواجهة العنف بالمدارس. 

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الدكتورة اميرة تواضروس العنف ضد المرأة العنف اللفظي العنف الرقمي المجلس الأعلى للثقافة

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