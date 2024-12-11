قافلة طبية بقرية نشوة تقدم العلاج لـ 2809 مواطنين بالشرقية

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن قافلة طبية استمرت على مدار يومين، وقدمت خدماتها لنحو ٢٨٠٩ مريض من أهالي قرية نشوة والمناطق المحيطة، مع صرف العلاج اللازم لهم وتحويل ١٠ حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية.

القافلة احتوت على 11 تخصص

كما تضمنت القافلة ١١ عيادة بتخصصات طبية متنوعة شملت الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، الرمد، والأسنان. وتم تخصيص عيادتين لتخصص الأطفال لتلبية احتياجات الأهالي.بالإضافة إلى الكشف الطبي،

فحص مبكر لأمراض السكري

وأجرت القافلة فحوصات مبكرة لأمراض السكري والضغط، وقدمت جلسات توعية صحية شملت ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي، ودعم صحة الأم والجنين.

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية أن هذه القافلة تعد الحادية والعشرين منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي المستفيدين إلى ٤٩٦٠٨ مريض، وتحويل ١٧٥ حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الأثر الإيجابي الكبير للقوافل الطبية ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في توفير الرعاية الطبية الشاملة للمواطنين في المناطق النائية وتعزز من الوصول إلى خدمات الصحة العامة.

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