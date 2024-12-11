القابضة للمياه تناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر في معرض IWWI 2024

تنظم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جلسة نقاشية بعنوان: تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر في قطاع المياه", في إطار مشاركتها بفعاليات معرض ومؤتمر البنية التحتية للمياه والمخلفات (IWWI) ومؤتمر Arwadex 2024.

وتتناول الجلسة التي أدارتها الدكتورة مي عفيفي، مدير عام إدارة التعاون الدولي بالشركة القابضة، أبرز التقنيات الحديثة والتطبيقات المتطورة لتوظيف الذكاء الاصطناعي (AI) وأنظمة الإنذار المبكر (EWS) في دعم قطاع المياه والصرف الصحي للتأقلم مع تأثيرات تغير المناخ.

ناقشت الجلسة عددًا من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك: أنظمة الإنذار المبكر للفيضانات في مدينة الإسكندرية**، حيث استُعرض نموذج شامل يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات الاستشعار عن بُعد لتحديد المناطق الأكثر تضررًا بالأمطار الغزيرة، ودعم صانعي القرار بخطط لمواجهة الفيضانات.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في محطات المياه السطحية**، حيث تم توضيح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مراحل متعددة، بما يشمل الكشف المبكر عن الأعطال بالمحطات، ومراقبة وتحليل جودة المياه ومستوياتها في نهر النيل.

قدمت الجلسة متحدثين مميزين من الشركة القابضة، وهما: الدكتورة مي عفيفي** – مدير عام إدارة التعاون الدولي والدكتورة ولاء السروجي** – مدير عام إدارة الذكاء الاصطناعي والتحكم بشركة مياه القاهرة الكبرى.

استعرضت الجلسة إلى استعراض الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات في استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز استدامة الموارد المائية وتحسين الخدمات. كما تضمنت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع الحضور لتبادل الأفكار والخبرات، ما يساهم في بناء رؤية مشتركة لتطوير القطاع.

كما شارك طلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI)، والذي انعقد تحت شعار "المياه من أجل الغد"، بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر ARWADEX لتحلية المياه في الدول العربية.

أوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن مشاركة الطلاب تمثل فرصة هامة لتعريف الأجيال القادمة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وإعدادهم للانضمام لشركات المياه والصرف الصحي في المستقبل. كما استعرض الشيمي خلال كلمته إطلاق المنصة الجيومكانية بمشاركة فاعلة، بهدف تنفيذ إدارة ذكية ومستدامة لإنتاج وتنمية وتوزيع مياه الشرب.

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن مشاركة طلاب المدارس الفنية في المعرض تعطيهم فرصة حقيقية للتعرف على المعدات والآلات المعروضة وكيفية الاستفادة منها في تطوير الأداء وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في القطاع.

وأضاف المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن مشاركة الطلاب في هذا الحدث تعد استثمارًا حقيقيًا في بناء جيل جديد من المهندسين والفنيين المؤهلين للعمل في قطاع الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في هذا المجال يساعد في تحقيق التكامل بين التعليم الفني والتطبيق العملي على أرض الواقع، بما يضمن استدامة التطوير ورفع كفاءة التشغيل.

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