الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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طلاب مدارس مياه الشرب والصرف يشاركون في معرض ومؤتمر IWWI

مشاركة طلاب
مشاركة طلاب

 شارك طلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI)، والذي انعقد تحت شعار "المياه من أجل الغد"، بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر ARWADEX لتحلية المياه في الدول العربية.

أوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن مشاركة الطلاب تمثل فرصة هامة لتعريف الأجيال القادمة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وإعدادهم للانضمام لشركات المياه والصرف الصحي في المستقبل. كما استعرض الشيمي خلال كلمته إطلاق المنصة الجيومكانية بمشاركة فاعلة، بهدف تنفيذ إدارة ذكية ومستدامة لإنتاج وتنمية وتوزيع مياه الشرب.

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن مشاركة طلاب المدارس الفنية في المعرض تعطيهم فرصة حقيقية للتعرف على المعدات والآلات المعروضة وكيفية الاستفادة منها في تطوير الأداء وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في القطاع.

وأضاف المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن مشاركة الطلاب في هذا الحدث تعد استثمارًا حقيقيًا في بناء جيل جديد من المهندسين والفنيين المؤهلين للعمل في قطاع الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في هذا المجال يساعد في تحقيق التكامل بين التعليم الفني والتطبيق العملي على أرض الواقع، بما يضمن استدامة التطوير ورفع كفاءة التشغيل.

وأشارت المهندسة ولاء السروجي، مدير إدارة الذكاء الاصطناعي بشركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى أن الطلاب اطلعوا خلال زيارتهم على برامج متقدمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المحطات والشبكات والروافع، بالإضافة إلى التعرف على أحدث التكنولوجيات المطبقة في هذا المجال، ما يعزز من قدراتهم العملية ويفتح لهم آفاقًا جديدة للمساهمة في تطوير القطاع.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان عثمان، مدير عام إدارة البحوث والتطوير بشركة مياه الشرب بالقاهرة، إن إطلاق المنصة الجيومكانية

تعتبر الأولى فى الجمهورية التى تضم أكثر من ٨٠ قاعدة بيانات محدثة لحظة بلحظة من جميع مواقع الشركة تتيح الربط الأمن مع جميع الجهات الحكومية والجهات البحثية للحصول على البيانات والمعلومات طبقا للصلاحيات المحددة، وتتيح الربط مع مؤشرات قياس الأداء والمتابعة اللحظية من خلال صاحب القرار.

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم التعليم الفني وربط الطلاب بالواقع العملي، تأكيدًا على التزامها ببناء كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال الحيوي.

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