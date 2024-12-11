صحة الغربية تحقق نسبة 100% استجابة لشكاوى وطلبات المواطنين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية عن تحقيق إنجاز غير مسبوق في استجابتها لشكاوى وطلبات المواطنين، حيث بلغت نسبة الاستجابة 100% خلال فترة شهرى أكتوبر ونوفمبر لسنة 2024 الماضي.

متابعة موقف تلقي ورصد واستجابة

جاء ذلك بعد متابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية

تحقيق أعلى معايير الجودة

وأكد الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، بما يعكس حرصها على تحسين مستوى الرعاية الصحية وتلبية تطلعات المواطنين، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، التي تسهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها.

الالتزام بالتطوير المستمر



وشدد على فريق العمل بإدارة خدمة المواطنين أن يواصل جهوده لضمان استمرار هذا الأداء المتميز، مع الالتزام بالتطوير المستمر لتقديم خدمات صحية تليق بأبناء محافظة الغربية.

وفي هذا السياق، أشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من إدارة خدمة المواطنين بقيادة الأستاذ تامر سعيد والتعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية والعمل الجماعي الذي أسهم في تحقيق هذه النتيجة المميزة، مؤكدًا استمرارها في تحقيق المزيد من النجاحات لخدمة المواطنين، مقدمًا لهم كل الشكر والتقدير لحرصهم علي تقديم أفضل خدمة.

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