الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الغربية تحقق نسبة 100% استجابة لشكاوى وطلبات المواطنين

صحة الغربية
صحة الغربية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية عن تحقيق إنجاز غير مسبوق في استجابتها لشكاوى وطلبات المواطنين، حيث بلغت نسبة الاستجابة 100% خلال فترة  شهرى أكتوبر ونوفمبر  لسنة 2024 الماضي.

كتب كل ما يملك لها، إنقاذ مسن طردته زوجته من منزله في الغربية

محافظ الغربية يتابع إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد

متابعة موقف تلقي ورصد واستجابة 

جاء ذلك بعد متابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية  لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية

 

تحقيق أعلى معايير الجودة

وأكد الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، بما يعكس حرصها على تحسين مستوى الرعاية الصحية وتلبية تطلعات المواطنين، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، التي تسهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها.

 

الالتزام بالتطوير المستمر


وشدد على فريق العمل بإدارة خدمة المواطنين أن يواصل جهوده لضمان استمرار هذا الأداء المتميز، مع الالتزام بالتطوير المستمر لتقديم خدمات صحية تليق بأبناء محافظة الغربية.

وفي هذا السياق، أشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من إدارة خدمة المواطنين بقيادة الأستاذ تامر سعيد والتعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية والعمل الجماعي الذي أسهم في تحقيق هذه النتيجة المميزة، مؤكدًا استمرارها في تحقيق المزيد من النجاحات لخدمة المواطنين، مقدمًا لهم كل الشكر والتقدير لحرصهم علي تقديم أفضل خدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

مختنقا بالغاز، وفاة صاحب مطعم شهير في طنطا بعد أسبوع من افتتاحه

جامعة طنطا تحتل المركز الـ 19 أفريقيا بين 70 جامعة مصنفة

كتب كل ما يملك لها، إنقاذ مسن طردته زوجته من منزله في الغربية

مستريحة طنطا تكشف مفاجأة عن شريكها الهارب في ألمانيا

الأكثر قراءة

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

وجَّه رسالة قوية لنتنياهو، توفيق عكاشة يكشف مصير سوريا ومخطط إسرائيل القادم بدولة عربية

رد صادم من جوميز على محاولات الزمالك واقتراح جديد بشأن أحمد مجدي

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

مسؤول روسي يكشف مفاجأة حول تسليم موسكو بشار الأسد للجنائية الدولية

شرز بالموتور، أول فيديو لحريق أتوبيس يقل سودانيين في الأقصر

أخبار مصر: رحيل جوميز عن الزمالك، قصة مصري بواقعة اغتيال العالم السوري، إطلاق خدمة آبل باي، هزة للذهب، الجولاني يطمئن الغرب

منوعات

المزيد

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم

السماء الحمراء، الحرائق تحاصر مدينة أمريكية والسكان يفرون

المزيد

خدمات

المزيد

30 جنيها سعر السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السفر للخارج في المنام وعلاقتها بقدوم الخير قريبًا

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبًا

معنى تنكصون، تفسير الشعراوي للآية 66 من سورة المؤمنون (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية