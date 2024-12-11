اتحاد الغرف: المنطقة الحرة ببورسعيد تصدر 35% من الملابس لأمريكا والاتحاد الأوروبي

أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن محافظة بورسعيد تشهد تطورًا غير مسبوق في جميع القطاعات، من خلال إطلاق مشروعات صحية ورقمية عملاقة، وتطوير منطقة شرق بورسعيد والمنطقة اللوجيستية. مشيرًا إلى أن بورسعيد تعتبر أول محافظة يتم فيها القضاء على العشوائيات غير الآمنة، كما أكد أن كل يوم يُحقق إنجازًا جديدًا ضمن سلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معرض "صُنع في بورسعيد" يقام بمشاركة "32" شركة

وأوضح سعده أن معرض "صُنع في بورسعيد" يقام بمشاركة "32" شركة من الشركات الموجودة بكل من المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمنطقة الحرة العامة للاستثمار، ويضم العديد من المنتجات المتميزة مثل: الملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، والأدوات الكهربائية، وزيوت الطعام والمنظفات بأنواعها، والدهانات، والأحذية، والصناعات النسيجية، والعديد من المنتجات الصناعية التي تتميز بها المحافظة وتحظى بميزة تنافسية فيها.

وأشار محمد سعده إلى أن الاهتمام الذي توليه الدولة للمحافظات كافة وبورسعيد بشكل خاص، يزيد من فرص تحولها إلى محافظة منتجة، مما يتيح التصدير للخارج، ويحقق للدولة العملة الصعبة ويعزز الاكتفاء الذاتي، مستغلًا موقعها الجغرافي المميز، وهو الأمر الذي يمثل نقلة كبيرة لمنطقة القناة بالكامل.

وأكد سعده أن المشروعات التي تؤسسها الدولة المصرية في محافظة بورسعيد تلعب دورًا كبيرًا في رفع المعاناة عن كواهل أبناء مدن القناة، ودفع عجلة التنمية وتنشيط حركة التجارة ونقل البضائع، بالإضافة إلى خدمة المدن العمرانية الجديدة المطلة على القناة.

ونوه محمد سعده إلى أن بورسعيد تضم ميناء للحاويات ومنطقة صناعية كبيرة ومنطقة لوجستية، وقد أصبحت تحتوي على كافة المقومات والمميزات التي تجعلها مركزًا للتجارة العالمية، خاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية.

وأوضح أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد شهدت قفزة ملحوظة في حجم الصادرات، حيث بلغت 794.7 مليون دولار في عام 2023 مقارنة بـ 686.7 مليون دولار في 2022، مرجعًا هذا النمو إلى زيادة عدد المصانع المصدرة ولفت النظر إلى أن المنطقة الحرة للاستثمار تصدر 35% من صادرات مصر من الملابس لأمريكا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن البيئة الاستثمارية في بورسعيد تُعد جاذبة بفضل توافر الأيدي العاملة منخفضة التكلفة وأسعار الطاقة التنافسية.

جاءت تصريحات سعده على هامش زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمحافظة بورسعيد وتفقده عددًا من المصانع، والأبنية التعليمية والممشى السياحي الجديد علي قناة السويس، حيث شهدت الزيارة أيضًا معرض صُنع في بورسعيد، الذي يضم 32 شركة من الشركات العاملة في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والمنطقة الحرة العامة للاستثمار،

وشارك في الجولة برفقة رئيس الوزراء كل من محافظة بورسعيد، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وذلك بحضور الدكتور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن بورسعيد، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية.

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