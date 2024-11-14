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اقتصاد

اتحاد الغرف: قرار منح المصنعين قروضًا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة

محمد سعدة، فيتو
محمد سعدة، فيتو

أكد محمد سعدة سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار منح المصنعين قروضًا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.

تحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض

 وأشار سعدة إلى أنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مؤكدًا أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليًّا والبالغة 26 مصنعًا كمرحلة أولى.

 وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم  الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

 يأتي ذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة والمتعثرة بقرض 15 % فائدة وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.

القرار يمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة 

وقال محمد سعدة: إن القرار يمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة، ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالي زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.

وأشار سعدة، إلى أن عدد المصانع المغلقة حسب إحصائيات وزارة الصناعة  تبلغ نحو 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالي 11500 أو 12 ألف مصنع متعثر ومتوقف.

وشدد على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.

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