رئيس الوزراء يزور مصنع "مؤمن" للعطور والبخور بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

خلال جولته اليوم بـ المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مصنع "مؤمن" لتصنيع العطور والبخور.



واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته فى أرجاء المصنع إلى شرح من محمد مصطفى سعد، مدير المصنع، الذي استعرض المراحل المختلفة لعمليات التصنيع بداية من خلط المواد الخام، وعمليات صناعة البخور، مرورا بعمليات التعطير، وصولا للتعبئة والتغليف، لافتا فى هذا الصدد كذلك إلى جهود المصنع فى إطار توطين الصناعة محليًا وتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الموجودة بوفرة فى البيئة المصرية.



وأوضح محمد مصطفى سعد، أن المصنع يختص بتصنيع العطور والبخور، ويقام على مساحة ألفي متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 110 ملايين جنيه، وأن حجم المبيعات فى السوق المحلية لهذا العام وصل إلى 43 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المصنع ساهم وبشكل كبير فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية، متقدما بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الدعم المستمر لقطاع الصناعة، والتوجيهات الدائمة للتعامل مع أى معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين.



وأضاف محمد مصطفى سعد أن المصنع يضم 200 عامل، وحقق حجم صادرات بقيمة نحو 800 ألف دولار سنويًا، من خلال العديد من الأسواق العالمية التي من بينها أسواق المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وبلدان عربية أخرى، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، ومالي، والسنغال، والولايات المتحدة الأمريكية، هذا إلى جانب مشاركته فى العديد من المعارض والفعاليات الدولية.



وعن الرؤية المستقبلية للمصنع أشار محمد مصطفى سعد، إلى خطط التوسع لتصنيع العطور، وكذا إقامة أول مصنع فى منطقة القناة لصناعة "الايروسولات"، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه، حيث يستهدف المصنع تقليل الفجوة بين المنتج المحلى والمنتج المستورد، كما أنه يوفر 200 فرصة عمل جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.