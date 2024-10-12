«تنشيط السياحة» بالإسكندرية تستقبل باخرة سياحية ترفع علم هولندا

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيمان شرف مدير عام الهيئة والإدارة العامة لحركة الركاب بميناء الإسكندرية لإستقبال الباخرة السياحية "OOSTERDAM” والتى ترفع علم هولندا التابعة للتوكيل الملاحي انشكيب وللتوكيل السياحي ابركرومبي، القادمة من ميناء بيرايوس باليونان وتقل على متنها سائحين من الجنسية الأمريكية وجنسيات أخرى بالإضافة إلى طاقم السفينة.

ويأتى ذلك وفقا لتوجيهات الوزير الفريق أحمد خالد حسن سعيد - محافظ الإسكندرية ودعمه الكامل للحركة السياحية بالإسكندرية، وفى إطار التعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش - رئيس مجلس الإدارة.

وخلال مراسم الإستقبال تم تقديم عروض فنية لفريق الأطفال بقيادة هالة بطيشة،و التى نالت إعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى، ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة مساء اليوم والمتجهة إلى ميناء ليماسول بقبرص.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان، كما أكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت-نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد-مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية و أمل العرجاوي-مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية،و الربان محمد صفوت-رئيس الإدارة المركزية للحركة، والعميد بحري محمد نمر-مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب-مدير إدارة الاستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وأحمد عبد الغني وأحمد فتحي مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.